МОК не определился с допуском атлетов из РФ и Белоруссии к Олимпиаде

Об этом говорится в официальных рекомендациях, принятых во время заседания исполкома МОК 28 марта.

В швейцарской Лозанне проходит заседание Исполкома Международного олимпийского комитета, оно продлится три дня – с 28 по 30 марта. В частности, сегодня, 28 марта, рассматривался вопрос о статусе атлетов из России и Беларуси и их допуске к летней и зимней Олимпиадам.

МОК оставил в силе санкции против правительств России и Беларуси и решил:

не проводить международные спортивные мероприятия в России и Белоруссии;

ни одного флага, гимна или другой государственной символики РФ и Белоруссии нельзя демонстрировать на каких-либо международных спортивных мероприятиях;

никакие правительственные или государственные служащие не должны быть аккредитованы или приглашены на какие-либо международные спортивные мероприятия.

Также МОК продолжит поддерживать спортсменов из Украины для участия в Олимпийских играх 2024 и 2026 годов. Для этого МОК выделяет 7,5 млн долларов в "Фонд Солидарности" НОК Украины.

Основной вопрос, который беспокоил всех, – участие россиян и белорусов на Олимпиаде-2024 – не рассматривался.

Однако были приняты рекомендации международным федерациям и организаторам международных спортивных мероприятий. А именно:

Спортсмены с российским или белорусским паспортом могут участвовать в соревнованиях только как нейтральные индивидуальные атлеты;

Команды из России и Белоруссии не допускаются к соревнованиям;

Спортсмены, активно поддерживающие войну, не будут допущены к соревнованиям;

Спортсмены, имеющие контракт с российскими или белорусскими военными или органами национальной безопасности, не могут участвовать в соревнованиях;

Нейтральные спортсмены должны отвечать всем антидопинговым требованиям.

Рекомендации будут переданы международным спортивным федерациям. Они будут самостоятельно принимать решения – допускать россиян и белорусов или нет.

Похожие критерии МОК уже публиковал, и они вызвали критику со всех сторон.