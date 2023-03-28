МОК не определился с допуском атлетов из РФ и Белоруссии к Олимпиаде
МОК не определился с допуском атлетов из РФ и Белоруссии к Олимпиаде, но рекомендовал федерациям при определенных условиях разрешить им участвовать в соревнованиях
Об этом говорится в официальных рекомендациях, принятых во время заседания исполкома МОК 28 марта.
В швейцарской Лозанне проходит заседание Исполкома Международного олимпийского комитета, оно продлится три дня – с 28 по 30 марта. В частности, сегодня, 28 марта, рассматривался вопрос о статусе атлетов из России и Беларуси и их допуске к летней и зимней Олимпиадам.
МОК оставил в силе санкции против правительств России и Беларуси и решил:
- не проводить международные спортивные мероприятия в России и Белоруссии;
- ни одного флага, гимна или другой государственной символики РФ и Белоруссии нельзя демонстрировать на каких-либо международных спортивных мероприятиях;
- никакие правительственные или государственные служащие не должны быть аккредитованы или приглашены на какие-либо международные спортивные мероприятия.
Также МОК продолжит поддерживать спортсменов из Украины для участия в Олимпийских играх 2024 и 2026 годов. Для этого МОК выделяет 7,5 млн долларов в "Фонд Солидарности" НОК Украины.
Основной вопрос, который беспокоил всех, – участие россиян и белорусов на Олимпиаде-2024 – не рассматривался.
Однако были приняты рекомендации международным федерациям и организаторам международных спортивных мероприятий. А именно:
- Спортсмены с российским или белорусским паспортом могут участвовать в соревнованиях только как нейтральные индивидуальные атлеты;
- Команды из России и Белоруссии не допускаются к соревнованиям;
- Спортсмены, активно поддерживающие войну, не будут допущены к соревнованиям;
- Спортсмены, имеющие контракт с российскими или белорусскими военными или органами национальной безопасности, не могут участвовать в соревнованиях;
- Нейтральные спортсмены должны отвечать всем антидопинговым требованиям.
Рекомендации будут переданы международным спортивным федерациям. Они будут самостоятельно принимать решения – допускать россиян и белорусов или нет.
Похожие критерии МОК уже публиковал, и они вызвали критику со всех сторон.
- 29 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что написал письмо лидеру Франции Эмманюэлю Макрону из-за возможного допуска россиян на Олимпиаду-2024 в Париже.
- В МОК ответили на критику со стороны украинской власти и спортивного сообщества, назвав ее "клеветой".
- 9 февраля Томас Бах заявил, что бойкот Игр-2024 будет нарушением олимпийской хартии , а недопуск к соревнованиям россиян и белорусов назвал дискриминацией.
- 20 февраля требование отстранить атлетов из РФ и Белоруссии от Олимпиады поддержали 34 страны .
- 21 февраля МОК назвал резолюцию Европарламента с требованием отстранить россиян и белорусов от международных соревнований противоречащей миссии Олимпийских игр.
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