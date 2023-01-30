Об этом Кулеба написал в twitter .

По его словам, на Олимпийских играх в Токио летом 2021 года, где россияне также выступали в нейтральном статусе, 45 медалей выиграли представитель ЦСКА, военных.

"Россия завоевала 71 медаль на Олимпиаде в Токио. 45 из них выиграли спортсмены, которые также являются членами Центрального спортивного клуба российской армии. Армии, совершающей бесчинства, убивает, насилует, грабит. Вот кого невежды с МОК хотят поставить под белым им соперничать", - возмутился Кулеба.

27 января Томас Бах заявил, что выступает за участие россиян и белорусов в Олимпиаде-2024 , даже несмотря на угрозы Украины бойкотировать Игры.

29 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что написал письмо лидеру Франции Эмманюэлю Макрону из-за возможного допуска россиян на Олимпиаду-2024 в Париже.

30 января советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал МОК , выступающего за участие россиян и белорусов в Олимпиаде-2024, промоутером войны РФ против Украины.

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