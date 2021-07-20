МОК изменил исторический девиз Олимпийских игр
МОК дополнил девиз Олимпийских игр "Быстрее, выше, сильнее"
Об этом сообщает Inside the Games .
МОК (Международный олимпийский комитет) утвердил новый девиз Олимпийских игр - "Быстрее, выше, сильнее - вместе".
Фраза "Быстрее, выше, сильнее" впервые была произнесена французским священником Анри Дидоном на открытии спортивных соревнований в его колледже. Эти слова понравились инициатору возрождения Олимпийских игр барону Пьеру де Кубертену, а девиз Citius, fortius, altius был утвержден первым олимпийским конгрессом в 1894 году.
Новый девиз начнут использовать на Олимпиаде в Токио, которая пройдет с 23 июля по 8 августа.
- 15 июля стало известно, что призеры Олимпийских игр будут самостоятельно одевать себе медали на церемонии награждения в Токио.
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