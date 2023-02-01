МОК будет придерживаться санкций в отношении спортсменов из России и Беларуси
В Международном олимпийском комитете заявили, что будут придерживаться санкций против российских и белорусских спортсменов, утвержденных в декабре 2022 года
Об этом МОК сообщил в твиттере.
"Санкции против России и Беларуси, а также их правительств не подлежат обсуждению. Они были единогласно утверждены недавним Олимпийским саммитом 9 декабря 2022 года", - подчеркнули в организации.
Отмечается, что в результате санкций начинают действовать запреты на проведение в России и Белоруссии международных спортивных событий, организуемых или поддерживаемых олимпийскими комитетами. Также согласно этим санкциям запрещены какие-либо спортивные события и встречи от МОК, россияне и белорусы не могут использовать свои гимны, флаги, цвета или какие-либо другие символы стран.
Вместе с тем, чиновники России и Беларуси не могут быть аккредитованы на какую-либо международную встречу или спортивное мероприятие.
МОК опубликовал это заявление в ответ на слова президента НОК России Станислава Познякова о том, что россияне должны участвовать в Олимпиаде-2024 наравне со всеми.
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