Об этом МОК сообщил в твиттере.

"Санкции против России и Беларуси, а также их правительств не подлежат обсуждению. Они были единогласно утверждены недавним Олимпийским саммитом 9 декабря 2022 года", - подчеркнули в организации.

Отмечается, что в результате санкций начинают действовать запреты на проведение в России и Белоруссии международных спортивных событий, организуемых или поддерживаемых олимпийскими комитетами. Также согласно этим санкциям запрещены какие-либо спортивные события и встречи от МОК, россияне и белорусы не могут использовать свои гимны, флаги, цвета или какие-либо другие символы стран.

Вместе с тем, чиновники России и Беларуси не могут быть аккредитованы на какую-либо международную встречу или спортивное мероприятие.

МОК опубликовал это заявление в ответ на слова президента НОК России Станислава Познякова о том, что россияне должны участвовать в Олимпиаде-2024 наравне со всеми.

27 января глава МОК Томас Бах заявил, что выступает за участие россиян и белорусов в Олимпиаде-2024 , даже несмотря на угрозы Украины бойкотировать Игры.

29 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что написал письмо лидеру Франции Эмманюэлю Макрону из-за возможного допуска россиян на Олимпиаду-2024 в Париже.

30 января советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал МОК , выступающего за участие россиян и белорусов в Олимпиаде-2024, промоутером войны РФ против Украины.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил , что в случае допуска россиян к Олимпиаде-2024, на Играх в Париже смогут выступить представители армии РФ.

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