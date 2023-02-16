Моих коллег-журналистов расстреляли, а я оказался в плену, - военкор Кигурадзе

Тренинги по безопасности для коллег его побудила проводить ситуация, которая произошла с ним лично во время российско-грузинской войны в 2008 году. Тогда коллег-журналистов расстреляли, а его самого взяли в плен.

Темур Кигурадзе – грузин. Военным журналистом начал работать еще в 20-летнем возрасте. За это время побывал в горячих точках мира, где происходили вооруженные конфликты: в Грузии, Афганистане, Ливии, Сирии, Украине после 2014 года. О последней командировке в нашу страну рассказывает, что таких масштабов разрушения на европейском континенте никогда не ожидал увидеть.

Тактику гибридной войны в Украине россияне испытывали на Грузии

Прежде всего, расскажите, как так получилось, что вы стали военным журналистом?

Вообще не люблю термин "военный журналист". Слишком многие себя называют так, делая вещи, которые не имеют ничего общего с журналистикой. Я имею в виду людей, работающих с российской стороны. Но так получилось, что значительную часть своей карьеры я освещал военные конфликты. Началось, когда Россия напала на мою родную страну Грузию в августе 2008 года. Я тогда был молодым корреспондентом, поехал освещать войну на территории Южной Осетии.

Мы знали, что в Грузии будет эскалация замороженного конфликта, начавшегося еще в 90-х годах при активном участии России. Летом 2008-го мы точно знали, что будет эскалация, никто не знал масштабов и когда начнется. Тогда я работал на англоязычную ежедневную газету. Всю ночь 7 августа наблюдали, что происходит, по телевидению, а утром с коллегами уже выехали в зону боевых действий.

Без подготовки и оборудования, на обычной легковой машине. На блокпосте проехали и заехали в главный город Южной Осетии – Цхинвали. Были слышны перестрелки и артиллерия. Вышли с камерами из авто и вдали увидели группу вооруженных людей. Замечу, что в то время у нас еще была информация, что эту часть города контролируют грузинские военные. Но это были россияне, которые матом нам кричали, а затем расстреляли двух моих коллег. Меня и другого журналиста ранили и нас взяли в плен осетинские сепаратисты. Затем передали россиянам, которые забрали нас на территорию России.

Темур Кигурадзе в Южной Осетии

Зачем вы были нужны россиянам?

Российская ФСБ допрашивала, обвиняли в шпионаже, в работе на грузинскую разведку.

Можете припомнить свои эмоции тогда? Российская агрессия повергла в шок?

Не то чтобы шокировала, ведь я знал историю Грузии, историю региона, поэтому это не было какой-то чрезвычайной неожиданностью. Больше всего, что меня шокировало, – мощная информационная война. Это был фактически первый конфликт, где Россия в полной мере использовала все тактики современной гибридной войны, включая интернет, соцсети, круглосуточное новостное вещание.

Был такой инцидент, когда я уже был в руках россиян: в отделение полиции подогнали съемочную группу "России 24", которая вроде бы записала со мной интервью. Я им рассказал то, что я видел, но с моей точки зрения, с точки зрения гражданина Грузии. И очень удивился, когда на следующий день в кабинете начальника полиции увидел себя в новостях. Там я просто открывал рот, а диктор говорил все, что им требовалось. Тогда я понял, что война ведется не только силами солдат, что идет также информационная война, которая иногда бывает эффективнее, чем боевые действия.

Желание самоутверждаться, убивая другие народы и уничтожая другие страны, привил телевизор или такие стремления всегда были? Откуда это у россиян?

Трудно сказать, но в общем-то гибридная война не является изобретением XXI века. Взять хотя бы десятки лет пропаганды в советское время. Если посмотреть в историю, то сколько там Россия была номинально независимой и не авторитарной? Лет 10, не больше. Этого недостаточно, чтобы выросло поколение, понимающее, что такое демократические, либеральные ценности, что такое ценность человеческой жизни. Ни СССР, ни Российская империя не подавали признаков, что человеческая жизнь дороже всего. Тут вспоминается легендарная фраза: "Бабы еще нарожают". Там никогда жизнь ничего не стоила. К сожалению, сейчас мы видим то же самое. Они не церемонятся даже со своими гражданами, что уж говорить о других.

Украина превзойдет Сирию по масштабам разрушений

Вы были во многих горячих точках. Что общего в разных конфликтах в разных странах?

Все конфликты разные. После того, как я вернулся с войны в 2008 году, так уж случилось, что мне начали предлагать работы, связанные с военными конфликтами.

Следующая моя командировка была в Афганистан, где я работал вместе с грузинской и американской армией. Больше всего запомнилось то, что местное население жило в абсолютном тупике. Они сражаются даже не сотню, а сотни лет. Для них война стала обыденностью.

Самое страшное, что можно было видеть там, – когда люди понимают, что в любой момент могут погибнуть. И даже намека на доступ к благам цивилизации нет в повестке дня. Просто достать чистую воду – это огромная проблема, а при этом страна воюет уже столетия. В далеких афганских селах я встречал людей, говоривших по-русски до последней оккупации. И опять же – обесценивание человеческой жизни и факты того, что люди могут привыкнуть ко всему. Война обесценивает человеческие ценности.

Темур Кигурадзе в Афганистане

Чем война в Украине отличается от других войн, на которых вам приходилось работать?

Украина сильно отличается от того, что я видел в Африке или в Афганистане. Народ Украины не привык к такой агрессии со стороны своего соседа. Поэтому для меня стало большой неожиданностью, в положительном смысле, насколько украинцы готовы давать отпор этому нашествию.

Очень сильно отличается начало войны в 2014 году, и то, что было в феврале 2022 года. В 2014 году я работал в Донецке, когда там начались захваты админзданий, фактически война, а Киев в то время жил мирной жизнью. Работали рестораны, ночные клубы, молодежь развлекалась, танцевала. Я рассказывал им, что видел на востоке страны, они меня внимательно слушали и при этом продолжали свои тусовки. Просто видели, что в баре не хватает бармена. Его призвали? Ну ничего, продолжаем.

Конечно, уже в 2022 году, после полномасштабного вторжения, ситуация очень сильно изменилась. Люди поняли, что это касается всех и каждого. Для меня было большим удивлением, когда женщины, мужчины всей страны и всех возрастов включились в борьбу. Бабушка моего товарища, 80-летняя женщина, вязала маскировочные сетки. Здесь вся страна может встать на защиту своей родины, несмотря на этническую принадлежность, язык. И в этом был огромный промах россиян, которые думали, что русскоязычные украинцы в Харькове, Сумах будут сдавать свои города только потому, что говорят на том же языке, что и оккупанты.

Жестокость россиян по отношению к гражданским – насколько типична для современных войн?

Это действительно было ужасным шоком. Я видел жестокость, расправу над местным населением в Африке. Цель была – захватить какой-нибудь регион, сделать так, чтобы люди покинули важные для тактических функций пункты.

То, что я видел здесь своими глазами, в частности в Киевской области после деоккупации – как обращались с местным населением, как грабили, выносили, а то, что не могли забрать, просто уничтожали, гадили в прямом смысле на дорогую мебель. Я не вижу в этом военной тактической необходимости. Это делают люди с садистскими наклонностями, без всякого военного смысла. Это можно сравнить с геноцидом в Африке, в Руанде, где вырезали целые деревни. Однако такого не ожидаешь на Европейском континенте. Для меня это было шоком. Даже в Африке такого не видел.

Темур Кигурадзе в Ливии

Нам в Украине кажется, что масштабы разрушений очень велики. А как вы, увидев многие войны, можете их оценить? Можно ли говорить о тактике выжженной земли, не всегда отвечающей каким-либо конкретным военным целям?

Факт, что таких масштабных боевых действий на территории Европейского континента не было с окончания Второй мировой войны. Даже самое кровавое противостояние на территории Югославии не сравнить с происходящим в Украине. Конечно, похожее происходит в других странах, но это далеко от Европы. По масштабам можно сравнить только с тем, что было в Сирии, когда была уничтожена фактически часть страны. Но, к сожалению, агрессия в Украине будет бить и эти антирекорды. Это абсолютная катастрофа.

Я всегда стараюсь найти свет в конце туннеля. Возрождение Украины после победы будет не менее впечатляющим среди всего этого. Весь цивилизованный мир понимает, как велика катастрофа сейчас в Украине. И люди, и власть готовы помогать вам.

Фото Темура Кигурадзе, сделанное в Ирпене

В Донецке людей, казавшихся адекватными, несколько месяцев тупой пропаганды превращали в зомби

Есть ли какие-нибудь предположения, когда и как закончится эта война?

Делать прогнозы – неблагодарное дело. По всем данным и анализам, ближайшие два-три месяца будут переломными – Россия попытается совершить еще один рывок. Пока он начинается неудачно для российской армии. Россияне, как видим, не извлекли никаких уроков с начала полномасштабного вторжения и повторяют те же ошибки. При этом количество обученных военных у них уменьшается, что является хорошей новостью для Украины. Однако, несмотря ни на что Украина платит чрезвычайно большую цену за свою стойкость и победу.

Когда во время профессиональной деятельности вам было страшнее всего? Расскажите об этом случае.

Страшно всегда. Человек, не чувствующий страха, поражен ментально, и это очень опасно. Помню, было очень страшно первый раз в Южной Осетии, потому что несколько раз меня порывались расстрелять. Я особо не понимал, как с этим справиться. Было страшно в Афганистане, когда подорвали колонну, в которой мы ехали – взорвали главный автомобиль, в котором сидели наши коллеги-журналисты. Выполняя приказы военных, мы не могли выйти из машин и проверить, все ли целы. Просто сидели и ждали, надеясь, что подкрепление и поддержка подойдут вовремя.

Было страшно в 2014 году в Донецке. Потому что я там работал и до начала войны. Я не узнавал людей, которые были вокруг меня, ведь я помню Донецк как мирный город. Как могли они за несколько месяцев возненавидеть своих сограждан, повторяя тезисы тупой пропаганды. Как люди в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, становятся хозяевами ситуации из-за того, что им просто раздали автоматы на руки. Это было очень страшно, потому что понимаешь: нет силы, которая это контролирует. Естественно, в конечном итоге контролирует Россия. Но на местах были факты невероятных зверств, которых ты точно не ожидаешь от людей, с которыми ты говорил несколько лет назад, и они были вроде бы адекватные. Я ошибся, и мне было очень страшно.

И сейчас главное, что должны помнить наши военные журналисты, чтобы, во-первых, остаться живыми и здоровыми, а во-вторых, профессионально выполнить свою работу?

Прежде всего, надо понимать, что командировка в зону боевых действий начинается не с того, что ты садишься в авто и уезжаешь. Начинается она гораздо раньше. Человек должен активно готовиться к боевым действиям. И после того, что произошло со мной в 2008 году, я посвятил часть своей карьеры работе с журналистами, которые должны работать в горячих точках. Именно для того, чтобы избежать ошибок, которых можно избежать, имея хотя бы элементарную подготовку.

Итак, должны быть бронежилет, каска – не военного образца, синего цвета. Надо пройти курс первой медицинской помощи. К слову, эти курсы нужно проходить абсолютно всем гражданским гражданам Украины, а военным журналистам – особенно. Носить с собой качественный набор медикаментов, уметь останавливать кровотечение, максимально получать актуальную информацию о том, куда едете (тем более сейчас, когда ситуация на линии фронта меняется каждый час).

И самое главное, золотое правило военной журналистики – ни один кадр, ни один синхрон или интервью не стоит жизни и здоровья человека. Между хорошим кадром и жизнью нужно выбирать жизнь. Всегда.