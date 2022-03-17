Над Киевщиной уничтожили российский самолет и еще один – подбили
Мои приоритеты совершенно понятны, – Зеленский о переговорах с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о требованиях на переговорах с Россией. Среди приоритетов завершения войны и гарантии безопасности.
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