Мои оптимистичные прогнозы, что война закончится в этом году, - Резников
Министр обороны Украины Алексей Резников выразил оптимистный прогноз, что активные боевые действия в Украине завершатся до конца 2022 года
Об этом пишут на сайте Министерства обороны Украины со ссылкой на выступление министра во время участия в Международном форуме безопасности GLOBSEC-2022.
"Россия продолжает прилагать усилия для оккупации всего нашего государства. Пока невозможно предсказать, когда закончится война, но мои оптимистичные прогнозы, что это реально сделать еще в этом году", – сказал Алексей Резников
По словам министра, мечтой кремлевской власти является собрать "их" земли.
"Следующими будут Польша, страны Балтии, Словакия и другие. Поэтому мы должны остановить Россию и сдерживать в будущем", - сказал Резников.
Он также добавил, что российские военные – это не армия современного государства, а свора убийц, мародеров и насильников.
"Это не вторая армия в мире. Мы называем их "орки", – добавил министр.
- 1 июня министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в ближайшее время ожидается "новая порция хороших новостей", связанных с поддержкой со стороны США.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.11
Покупка 34.11Продажа 35.39
-
EUR
Покупка 36.02Продажа 37.76
- Актуальное
- Важное