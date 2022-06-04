Мои оптимистичные прогнозы, что война закончится в этом году, - Резников

Об этом пишут на сайте Министерства обороны Украины со ссылкой на выступление министра во время участия в Международном форуме безопасности GLOBSEC-2022.

"Россия продолжает прилагать усилия для оккупации всего нашего государства. Пока невозможно предсказать, когда закончится война, но мои оптимистичные прогнозы, что это реально сделать еще в этом году", – сказал Алексей Резников

По словам министра, мечтой кремлевской власти является собрать "их" земли.

"Следующими будут Польша, страны Балтии, Словакия и другие. Поэтому мы должны остановить Россию и сдерживать в будущем", - сказал Резников.

Он также добавил, что российские военные – это не армия современного государства, а свора убийц, мародеров и насильников.

"Это не вторая армия в мире. Мы называем их "орки", – добавил министр.

1 июня министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в ближайшее время ожидается "новая порция хороших новостей", связанных с поддержкой со стороны США.

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