"Могут взорвать национальное единство в Украине": в WSJ объяснили риски проведения выборов во время войны

Об этом пишет издание " Буквы ", цитируя The Wall Street Journal.

WSJ приводит слова экспрезидента Украины Петра Порошенко о том, что проведение выборов во время войны было бы "катастрофой для Украины", поскольку они были бы "неконституционными" и "безусловно недемократическими".

Издание напоминает, что в сентябре сто крупных украинских организаций подписали письмо, в котором утверждали, что "выборы и полномасштабная война - несовместимы". Подписанты считают, что такое голосование может привести к "утрате легитимности как процесса, так и выборных органов" и "существенной дестабилизации государства в целом".

Законодательство о выборах во время военного положения

Ольга Айвазовская, глава общественной организации ОПОРА, которая считается украинским главным наблюдателем за выборами, считает, что есть конституционные и законодательные ограничения по проведению выборов в военное время.

Кроме того, издание напоминает, что по статье 83 Конституции Украины, депутаты Верховной Рады остаются на должностях до завершения военного положения и проведения новых выборов. Действующее законодательство также запрещает вносить изменения в Конституцию и проводить президентские или парламентские выборы во время военного положения.

Состояние СМИ и оппозиционных сил во время выборов

WSJ отмечает, что "ограничение некоторых свобод во время военного положения может нанести вред оппозиции",

Издание подчеркивает, что наибольшую тревогу вызывает ситуация с украинским телерадиовещанием, поскольку шесть телеканалов выпускают круглосуточный телемарафон, контролируемый правительством, чтобы "координировать официальную информацию во время войны".

"Государство полностью контролирует нарратив и наличие отличных мнений", - комментирует эту ситуацию Иванна Климпуш-Цинцадзе, оппозиционная депутатка от партии Порошенка "Европейская Солидарность".

В частности, телемарафон исключил участие трех оппозиционных каналов - "5 канала", "Прямого" и "Эспрессо". Отмечается, что хотя на них не наложены ограничения в остальном медиапространстве, пожилые украинцы особенно полагаются на телевизионные трансляции новостей. WSJ считает, что такой контроль над инфопространством не нужен на второй год полномасштабного вторжения.

Кроме того, одним из рисков является комендантский час и запрет "мирного собрания, митингов, походов и демонстраций", поскольку они могут препятствовать созданию агитации.

"Одной из причин остановки выборов во время военного положения является обеспечение того, чтобы чиновники могли сосредоточить свое внимание на войне вместо агитации", - отмечает СМИ.

Национальное единство и ситуация по безопасности

Кроме того, украинцы опасаются, что выборы во время войны могут подорвать национальное единство. Издание отмечает, что из-за временной оккупации не все граждане могут участвовать в выборах - так, уже во время выборов 2019 года примерно 12% украинцев не смогли участвовать в них, поскольку проживали в оккупированном Крыму и на Донбассе. Этот процент станет значительно больше, поскольку Россия оккупировала ряд украинских территорий, то есть, фактически, Украина "откажется" от избирателей из этих регионов.

Также, по оценкам ООН, почти 6,2 миллиона украинцев покинули страну, и обеспечить их голосование было бы сложным.

Вопрос безопасности остается актуальным, поскольку РФ может нацелиться на избирательные участки, если украинцам придется голосовать лично. В частности, Украина не сможет обеспечить безопасность и присутствие международных наблюдателей.

"Без наблюдателей выборы во время войны не были бы столь прозрачными или тщательно проверенными, как предыдущие, что создало бы возможность для России объявить результаты недействительными", - объясняет издание.