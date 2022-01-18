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Опасность для самолетов: в США авиакомпании попросили не размещать башни 5G вблизи аэропортов

18 января, 2022 вторник
14:44
Мир 5G

Ряд американских авиакомпаний обратились в Федеральное управление гражданской авиации страны (FAA), заявив о негативных последствиях для авиации в случае развертывания вблизи аэропортов инфраструктуры для 5G

Об этом сообщает CNBC.

Авиакомпании American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines, Southwest Airlines, UPS Airlines, Atlas Air, JetBlue Airways, FedEx Express утверждают, что новая услуга потенциально может сделать значительное количество широкофюзеляжных самолетов непригодными и "потенциально может оставить десятки тысяч американцев за рубежом".

"Это значит, что в такой обычный день, как вчера, будет отменено более 1100 рейсов и 100 тысяч пассажиров не смогут совершить полет", - говорится в письме.

Копии письма также прислали директору Национального экономического совета Белого дома Брайану Дизу, министру транспорта Питу Буттиджичу и главе Федеральной комиссии связи (FCC) Джессике Розенворсель.

Авиакомпании, в частности, просят не размещать башни для 5G на расстоянии менее 3,2 км от взлетно-посадочных полос.

"Нужно немедленное вмешательство во избежание значительных сбоев в работе пассажирских и грузовых авиаперевозчиков, цепи поставки и доставки необходимых медицинских товаров", - сообщили компании.

Письмо в регулятор направили накануне начала монтажа оборудования компаниями AT&T и Verizon.

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