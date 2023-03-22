Об этом заявил министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра.

Отвечая на вопрос, может ли быть арестован Путин, учитывая, что Бразилия является членом Международного уголовного суда, дипломат сказал: "У любого, кто едет в страну, которая является членом МУС, могут возникнуть осложнения, я в этом не сомневаюсь".

По его словам, Бразилия уважает и соблюдает правила МУС. Он напомнил, что его страна осудила российскую агрессию и поддерживает территориальную целостность Украины.

Следует отметить, что членами МУС являются 123 государства мира.

Бразилия издавна отличалась тесными отношениями с Россией. Эти две страны, а также Индия, Китай и ЮАР входят в межгосударственный союз БРИКС, основанный в 2006 году.

17 марта Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина. Он подозревается в принудительной депортации украинских детей.

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