"Могут возникнуть осложнения": Бразилия, являющаяся членом МУС, прокомментировала возможность ареста Путина
В Бразилии намекнули, что президент России Владимир Путин может быть арестован на территории страны через ордер, выданный Международным уголовным судом
Об этом заявил министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра.
Отвечая на вопрос, может ли быть арестован Путин, учитывая, что Бразилия является членом Международного уголовного суда, дипломат сказал: "У любого, кто едет в страну, которая является членом МУС, могут возникнуть осложнения, я в этом не сомневаюсь".
По его словам, Бразилия уважает и соблюдает правила МУС. Он напомнил, что его страна осудила российскую агрессию и поддерживает территориальную целостность Украины.
Следует отметить, что членами МУС являются 123 государства мира.
Бразилия издавна отличалась тесными отношениями с Россией. Эти две страны, а также Индия, Китай и ЮАР входят в межгосударственный союз БРИКС, основанный в 2006 году.
- 17 марта Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина. Он подозревается в принудительной депортации украинских детей.
Читайтетакже: Прокурор Гааги заявил, что ордер МУС на арест Путина будет действовать до конца его жизни
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