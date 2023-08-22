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"Могут спровоцировать термоядерную войну": в Северной Корее осудили совместные военные учения США и Южной Кореи

22 августа, 2023 вторник
08:41
Мир

В Северной Корее во вторник, 22 августа, осудили ежегодные совместные военные учения США и Южной Кореи, заявив, что они могут спровоцировать беспрецедентную термоядерную войну

Об этом информирует Yonhap .

В комментарии Корейского центрального информационного агентства (KCNA) говорится, что Северная Корея также обвиняет Японию, США и Южную Корею, которые на трехсторонней встрече в Кэмп Дэвиде под Вашингтоном 19 августа, якобы приняли ряд документов для "детализации, планирования и формулировки" провокаций ядерной войны.

"Беспрецедентная широкомасштабная термоядерная война ежесекундно приближается к Корейскому полуострову как реальность", - говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что в КНДР считают совместные военные учения США и Южной Кореи "репетицией вторжения".

"Воля к наказанию вражеских сил, десятилетиями угрожавших суверенитету нашего государства и права на существование нашего народа, ждет момент удара", - отмечает агентство.

Там добавляют, что вооруженные силы Северной Кореи "будут ждать в своего времени".

Справочно. Корейское центральное информационное агентство (KCNA) — государственное информационное агентство Северной Кореи, основанное 5 декабря 1946 года. Агентство представляет мнения Трудовой партии Кореи и правительства Северной Кореи для иностранных читателей. Штаб-квартира издания находится в Пхеньяне.

  • 19 августа лидеры Японии, США и Южной Кореи договорились об обязательстве быстро консультироваться друг с другом для координации своих ответов на "провокации" и "угрозы" на фоне более агрессивных действий Китая и эскалации воинственности Северной Кореи.
  • 21 августа южнокорейские и американские войска начали 11-дневные учения Ulchi Freedom Guardian для укрепления своей способности справиться с ядерной и ракетной угрозой от Северной Кореи. Хакеры КНДР пытались разведать информацию о военных учениях США и Южной Кореи
КНДР
Южная Корея
США
ядерная война
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