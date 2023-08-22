"Могут спровоцировать термоядерную войну": в Северной Корее осудили совместные военные учения США и Южной Кореи
В Северной Корее во вторник, 22 августа, осудили ежегодные совместные военные учения США и Южной Кореи, заявив, что они могут спровоцировать беспрецедентную термоядерную войну
Об этом информирует Yonhap .
В комментарии Корейского центрального информационного агентства (KCNA) говорится, что Северная Корея также обвиняет Японию, США и Южную Корею, которые на трехсторонней встрече в Кэмп Дэвиде под Вашингтоном 19 августа, якобы приняли ряд документов для "детализации, планирования и формулировки" провокаций ядерной войны.
"Беспрецедентная широкомасштабная термоядерная война ежесекундно приближается к Корейскому полуострову как реальность", - говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что в КНДР считают совместные военные учения США и Южной Кореи "репетицией вторжения".
"Воля к наказанию вражеских сил, десятилетиями угрожавших суверенитету нашего государства и права на существование нашего народа, ждет момент удара", - отмечает агентство.
Там добавляют, что вооруженные силы Северной Кореи "будут ждать в своего времени".
Справочно. Корейское центральное информационное агентство (KCNA) — государственное информационное агентство Северной Кореи, основанное 5 декабря 1946 года. Агентство представляет мнения Трудовой партии Кореи и правительства Северной Кореи для иностранных читателей. Штаб-квартира издания находится в Пхеньяне.
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