"Могут спровоцировать термоядерную войну": в Северной Корее осудили совместные военные учения США и Южной Кореи

Об этом информирует Yonhap .

В комментарии Корейского центрального информационного агентства (KCNA) говорится, что Северная Корея также обвиняет Японию, США и Южную Корею, которые на трехсторонней встрече в Кэмп Дэвиде под Вашингтоном 19 августа, якобы приняли ряд документов для "детализации, планирования и формулировки" провокаций ядерной войны.

"Беспрецедентная широкомасштабная термоядерная война ежесекундно приближается к Корейскому полуострову как реальность", - говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что в КНДР считают совместные военные учения США и Южной Кореи "репетицией вторжения".

"Воля к наказанию вражеских сил, десятилетиями угрожавших суверенитету нашего государства и права на существование нашего народа, ждет момент удара", - отмечает агентство.

Там добавляют, что вооруженные силы Северной Кореи "будут ждать в своего времени".

Справочно. Корейское центральное информационное агентство (KCNA) — государственное информационное агентство Северной Кореи, основанное 5 декабря 1946 года. Агентство представляет мнения Трудовой партии Кореи и правительства Северной Кореи для иностранных читателей. Штаб-квартира издания находится в Пхеньяне.