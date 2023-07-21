"Могут сдохнуть": Медведев пригрозил Боррелю голодом в Европе за невыполнение требований РФ относительно торговли зерном
Заместитель председателя совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил высокому представителю ЕС Жозепу Боррелю последствиями невыполнения требований России относительно экспорта зерна
Свой хейтспич Медведев опубликовал в Telegram .
"У Борреля жестокая словесная диарея по поводу "зернового соглашения". Типа мы во всем виноваты, морим голодом планету и лишаем мирных укробандеровцев их законного заработка. Нужно его самого на строгую диету. Только вода, и все", - написал он.
"Так что пусть определится: либо Европа наконец-то выполнит наши справедливые требования по торговле российским зерном, либо пусть просто умерят аппетиты. А то этот Боррель и его муртады, которые жрут в три горла, ненароком и сдохнуть могут, захлебнувшись в своих зловонных испражнениях", - добавил он.
Что известно о зерновом соглашении
Соглашение, известное как Черноморская зерновая инициатива, было заключено между Россией и Украиной при посредничестве ООН и Турции в июле 2022 года в Стамбуле.
Утром 16 июля одесский порт покинуло последнее судно, загруженное украинской агропромышленной продукцией в рамках зерновой инициативы.
17 июля Россия объявила о прекращении действия зернового соглашения. В ответ на это Владимир Зеленский заявил, что необходимо продолжать использовать зерновой коридор даже несмотря на выход РФ из соглашения. А Кулеба начал срочные консультации в ООН.
В Белом доме осудили выход РФ из зернового соглашения , которое играло решающую роль в снижении цен на продовольствие в мире.
Для продления соглашения оккупанты требовали:
- переподключения Россельхозбанка к SWIFT
- возобновления поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания
- отмены ограничений на страхование и перестрахование плюс снятия запрета на доступ в порты
- возобновления работы аммиакопровода "Тольятти – Одесса"
- разблокирования зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.
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