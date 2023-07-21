Свой хейтспич Медведев опубликовал в Telegram .

"У Борреля жестокая словесная диарея по поводу "зернового соглашения". Типа мы во всем виноваты, морим голодом планету и лишаем мирных укробандеровцев их законного заработка. Нужно его самого на строгую диету. Только вода, и все", - написал он.

"Так что пусть определится: либо Европа наконец-то выполнит наши справедливые требования по торговле российским зерном, либо пусть просто умерят аппетиты. А то этот Боррель и его муртады, которые жрут в три горла, ненароком и сдохнуть могут, захлебнувшись в своих зловонных испражнениях", - добавил он.

Что известно о зерновом соглашении

Соглашение, известное как Черноморская зерновая инициатива, было заключено между Россией и Украиной при посредничестве ООН и Турции в июле 2022 года в Стамбуле.

Утром 16 июля одесский порт покинуло последнее судно, загруженное украинской агропромышленной продукцией в рамках зерновой инициативы.

17 июля Россия объявила о прекращении действия зернового соглашения. В ответ на это Владимир Зеленский заявил, что необходимо продолжать использовать зерновой коридор даже несмотря на выход РФ из соглашения. А Кулеба начал срочные консультации в ООН.

В Белом доме осудили выход РФ из зернового соглашения , которое играло решающую роль в снижении цен на продовольствие в мире.

Для продления соглашения оккупанты требовали: