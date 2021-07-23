"Могут попросить три человека": Малюська заявил, что не собирается в отставку

Об этом министр заявил в эфире одного из каналов, передает Укринформ.

"Решением парламента, я безусловно, уйду в отставку, но есть еще три человека, слова которых достаточно, чтобы я сразу написал заявление и уже собирал вещи - это президент, премьер и жена моя. Со всеми названными людьми - не было таких разговоров", - рассказал Малюська.

По его словам, нет незаменимых людей, а есть команда.



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"Я еще чувствую в себе силы немного поработать", - добавил министр.

По его словам, если он уйдет в отставку, он может на неделю поехать отдохнуть на море с семьей.

"Но как только будет желание кого-либо из названных лиц - я сразу на море на неделю, а потом - работать в другом месте", - подытожил Малюська.