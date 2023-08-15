Могут перегреться и вызвать пожары: Bosch срочно отозвала несколько партий тостеров
Компания Bosch объявила о срочном отзыве нескольких партий тостеров из-за технической неисправности в изделиях, которая потенциально может привести к перегреву электроники и вызвать пожар
Об этомпишет Daily Mirror.
Предупреждения о недавно обнаруженной технической неисправности на своем вебсайте опубликовали производители Bosch, NEFF, Siemens и Gaggenau на прошлой неделе.
Отмечается, что проблема коснулась тостеров Bosch, приобретенных в течение последнего года. Модели тостеров имеют коды продуктов TAT8611GB и TAT8613GB. Bosch рекомендует клиентам искать код, обычно расположенный под прибором.
Кроме того, пользователям можно ввести номер модели своего тостера и номер его партии на сайте продуктов компании.
Кроме того, пострадавшие клиенты могут позвонить по горячей линии компании, если у них возникнут трудности с проверкой, повлияла ли техническая ошибка на их продукт, или если у них возникнут дополнительные вопросы.
Компания-производитель тостеров подтвердила, что сообщений о пострадавших из-за технической неисправности еще не поступало. Но там все же призвали клиентов, которые приобрели эти модели, принять меры. Имеющие модель с неисправностью смогут получить полное возмещение или бесплатный обмен товара.
По соображениям безопасности Bosch попросила клиентов отсоединить поврежденный тостер от сети и не использовать его.
- В июле сообщалось, что немецкие компании за 2022 год перечислили в российский бюджет больше денег, чем фирмы из любой другой страны ЕС. При этом к гигантам, продолжающим зарабатывать в РФ и платить налоги в бюджет этой страны, относится и компания Bosch.
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