Об этомпишет Daily Mirror.

Предупреждения о недавно обнаруженной технической неисправности на своем вебсайте опубликовали производители Bosch, NEFF, Siemens и Gaggenau на прошлой неделе.

Отмечается, что проблема коснулась тостеров Bosch, приобретенных в течение последнего года. Модели тостеров имеют коды продуктов TAT8611GB и TAT8613GB. Bosch рекомендует клиентам искать код, обычно расположенный под прибором.

Кроме того, пользователям можно ввести номер модели своего тостера и номер его партии на сайте продуктов компании.

Кроме того, пострадавшие клиенты могут позвонить по горячей линии компании, если у них возникнут трудности с проверкой, повлияла ли техническая ошибка на их продукт, или если у них возникнут дополнительные вопросы.

Компания-производитель тостеров подтвердила, что сообщений о пострадавших из-за технической неисправности еще не поступало. Но там все же призвали клиентов, которые приобрели эти модели, принять меры. Имеющие модель с неисправностью смогут получить полное возмещение или бесплатный обмен товара.

По соображениям безопасности Bosch попросила клиентов отсоединить поврежденный тостер от сети и не использовать его.