Могут падать обломки ракет: в Днепре прогремели взрывы, мэр просит горожан оставаться в укрытиях
Днем 23 августа в Днепре прогремели взрывы. Сообщается о падении обломков ракет
Об этом сообщает городской голова Днепра Борис Филатов.
"Оставайтесь в укрытиях. Уже есть факты падения обломков ракет на частные дома. Детали позже", - написал мэр.
- Ранее, 21 августа, российские оккупанты ударили из "Ураганов" по Зеленодольскому территориальному обществу в Криворожском районе Днепропетровщины, убив человека и ранив еще шестерых .
- 22 августа российские кафиры совершили провокацию на временно оккупированном Запорожье. Жителей побережья Каховского водохранилища просят покинуть улицы.
- В ночь на 22 августа россияне обстреляли Никопольский, Криворожский и Синельниковский районы Днепропетровщины, ранив по меньшей мере четырех пожилых людей, разрушив и повредив дома, детсад, магазины, аптеки, рынки, суд, автовокзал, сельхозпредприятие, школу, школу.
- В ночь на 23 августа в Днепропетровской области рашисты четыре раза обстреляли Криворожский и Никопольский районы. В результате попадания российских снарядов один человек погиб, еще трое получили ранения.
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