Об этом представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил в интервью РБК-Украина.

На вопрос, наблюдается ли движение россиян в направлении Купянска, он ответил: "Они пытаются там контратаковать. Но ситуация контролируемая и она схожа с Лиманским направлением. То есть, их действия там мы видим и мы их купируем".

По словам Череватого, украинские воины отслеживают маневры врага на Харьковском направлении и понимают, что РФ может нанести удар на любом направлении, в том числе и в этой области.

"Теоретически они могут осуществить такой удар на любом направлении. Важнее то, что они постоянно у нас в поле зрения. У нас очень мощная разведка. Харьковская область готова, там есть подразделения, закаленные в боях, которые встретят врага", - подчеркнул враг. он.

Представитель Восточной группировки войск ВСУ отметил, что россиянам не удалось осуществить блицкриг на Харьковском направлении в феврале 2022 года, они смогли продвинуться, но даже тогда они получили яростное сопротивление, когда люди быстро записывались в терроборону и подошли подразделения ВСУ. Сейчас украинские военные сейчас находятся в постоянной боевой готовности.

"А сейчас, когда за противником постоянно следует наблюдение и все наши части в постоянной боевой готовности, я не думаю, что у врага удастся какие-то неожиданные, стремительные действия", - добавил он.