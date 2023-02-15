"Могут нанести удар на любом направлении": спикер Восточной группировки войск ВСУ о возможном наступлении россиян на Харьков
В ВСУ не исключают, что войска РФ могут снова пойти в наступление на Харьковском направлении, но отслеживают действия врага и в случае атаки готовы ответить
Об этом представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил в интервью РБК-Украина.
На вопрос, наблюдается ли движение россиян в направлении Купянска, он ответил: "Они пытаются там контратаковать. Но ситуация контролируемая и она схожа с Лиманским направлением. То есть, их действия там мы видим и мы их купируем".
По словам Череватого, украинские воины отслеживают маневры врага на Харьковском направлении и понимают, что РФ может нанести удар на любом направлении, в том числе и в этой области.
"Теоретически они могут осуществить такой удар на любом направлении. Важнее то, что они постоянно у нас в поле зрения. У нас очень мощная разведка. Харьковская область готова, там есть подразделения, закаленные в боях, которые встретят врага", - подчеркнул враг. он.
Представитель Восточной группировки войск ВСУ отметил, что россиянам не удалось осуществить блицкриг на Харьковском направлении в феврале 2022 года, они смогли продвинуться, но даже тогда они получили яростное сопротивление, когда люди быстро записывались в терроборону и подошли подразделения ВСУ. Сейчас украинские военные сейчас находятся в постоянной боевой готовности.
"А сейчас, когда за противником постоянно следует наблюдение и все наши части в постоянной боевой готовности, я не думаю, что у врага удастся какие-то неожиданные, стремительные действия", - добавил он.
- Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов предположил вероятность наступления российских кафиров в Харьковской или Запорожской областях.
- После этого глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сказал, что не исключает вероятность наступления РФ в Харьковской области . В то же время он подчеркнул, что ВСУ готовы к такому сценарию.
- Уже 13 февраля майор 103 бригады ТрО ВСУ Александр Ганущин сообщил: на 15 км севернее Купянска враг пытается отвоевать для себя позиции вдоль реки Оскил .
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