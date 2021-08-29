"Могут лопатой по голове дать". Вероятной третьей дочери Путина страшно жить в России

Больше всего ее беспокоит чувство страха, появившееся у нее после появления журналистского расследования на тему ее отцовства со стороны президента РФ Владимира Путина, а также недостаточные, как она считает, возможности для творчества и самовыражения, передает Еспресо.TV .



"Первое, что я ощущаю, когда меня узнают, - беспокойство и тревога. В России так вообще мне страшно с таким отпечатком. У нас ведь может быть и так: идешь спокойно себе по улице, а тебе могут лопатой за это по голове дать, и все тут", - сказала Кривоногих в интервью российскому изданию SRSLY.ru, посвященному блогосфере и блогерам.







При этом она не позволила фотографировать свое лицо.



Сейчас девушка занимается дизайном одежды и раскручивает собственный бренд, из-за чего часто бывает в Париже.



В инстаграме ее можно найти под ником luizaroz_.



Кроме того, в РФ ей не нравится отношение к гомосексуалам, а у нее есть такие друзья среди парижского мира моды.



На вопрос относительно того, виделась ли она когда-либо с Путиным лично, Елизавета Кривоногих во время интервью отвечать отказалась.



В то же время она согласилась сказать, о чем она спросила бы неизменного российского правителя, если бы имела такую возможность. Как она сказала, это было бы одно слово: "Почему?"



В Париже, напомним, живет семья спикера Кремля Дмитрия Пескова, а на популярном французском курорте Биаррице владеют недвижимостью первая и пока единственная официальная жена Путина Людмила (во втором браке - Очеретяна) и его дочь Екатерина.



Владимир и Людмила имеют двоих общих детей - Марию Воронцову и Екатерину Тихонову.



Справка



В 2020 году расследователи издания Proekt (Россия) обнародовали объемное расследование "Тайная семья Путина", посвященное личным и деловым связям с Путиным жительницы Санкт-Петербурга Светланы Кривоногих. Там же говорилось и о вероятной третьей, внебрачной, дочери Путина по имени Елизавета, как две капли воды похожей на своего папу.



За эти и другие обличающие материалы Proekt подвергся преследованиям.



Сейчас это медиа не работает. Редакция планирует перезапуск под названием "Агентство".





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