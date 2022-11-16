Об этом сообщает Министерство социальной политики.

"Обращаем внимание на введение выборочных проверок территориальными органами Национальной социальной сервисной службы Украины фактического места жительства/пребывания внутри перемещенного лица", - сообщают в Минсоцполитики.

При проведении такой проверки, в случае отсутствия внутренне перемещенного лица по фактическому месту жительства или пребывания, должностное лицо территориального органа Нацсоцслужбы производит соответствующую запись в акте. При этом внутри перемещенном лице оставляют уведомление о необходимости в течение 10 календарных дней прибыть в орган социальной защиты населения по месту нахождения на учете для прохождения идентификации.

В случае, когда внутренне перемещенное лицо в течение 10 календарных дней не прибыло в орган социальной защиты населения, орган социальной защиты населения принимает решение о прекращении предоставления помощи на жительство со следующего месяца.

В Минсоцполитики ранее заявляли, что поддержка переселенцев будет приоритетом в Госбюджете-2023.

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что с 24 декабря внутренне перемещенным лицам выплатили 42 млрд грн помощи.

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