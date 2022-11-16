Могут лишить выплат: в Украине были введены выборочные проверки переселенцев
Национальная сервисная служба будет проводить выборочные проверки фактического места жительства или пребывания внутренне перемещенных лиц
Об этом сообщает Министерство социальной политики.
"Обращаем внимание на введение выборочных проверок территориальными органами Национальной социальной сервисной службы Украины фактического места жительства/пребывания внутри перемещенного лица", - сообщают в Минсоцполитики.
При проведении такой проверки, в случае отсутствия внутренне перемещенного лица по фактическому месту жительства или пребывания, должностное лицо территориального органа Нацсоцслужбы производит соответствующую запись в акте. При этом внутри перемещенном лице оставляют уведомление о необходимости в течение 10 календарных дней прибыть в орган социальной защиты населения по месту нахождения на учете для прохождения идентификации.
В случае, когда внутренне перемещенное лицо в течение 10 календарных дней не прибыло в орган социальной защиты населения, орган социальной защиты населения принимает решение о прекращении предоставления помощи на жительство со следующего месяца.
- В Минсоцполитики ранее заявляли, что поддержка переселенцев будет приоритетом в Госбюджете-2023.
- Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что с 24 декабря внутренне перемещенным лицам выплатили 42 млрд грн помощи.
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