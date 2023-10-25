Могут ли прекратить выплату пенсий украинцам, которые не снимают средства более полугода: ответ Минсоцполитики

Об этом в эфире телемарафона сказала первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак.

По ее словам, данная норма действует уже много лет. Ее ввели для того, чтобы деньги не накапливались на счете человека, судьба которого неизвестна.

"Мы не знаем, что с этим человеком могло произойти, и чтобы деньги плательщиков ЕСВ не выплачивались таким образом, что они просто лежат и не используются никем, еще несколько лет назад был введен этот механизм", – пояснила чиновница.

Она отметила, что власти работают над тем, чтобы ослабить и сделать этот механизм более простым и адаптированным для тех граждан, которые находятся за границей или в зоне боевых действий и не имеют возможности снимать деньги со счетов.

Куда деваются деньги, если они не "падают" на карту

"Начисление – это не означает, что у человека нет прав на пенсию. Это означает, что пенсия аккумулируется на счетах Пенсионного фонда, но пока не перечисляется на карточку человека", - отметила Марчак.

По ее словам, если человек живет на ТОТ и раньше получал деньги через Укрпочту, его пенсию перечисляют на карточку. Если же нет возможности снять деньги с карты, они все равно скапливаются.

"Когда человек восстанавливает возможность получать свои деньги, эти деньги его ждут", - сказала чиновница и уточнила, что максимальный срок накопления выплат составляет 3 года.

Как возобновить выплату пенсий, если она была остановлена

Чтобы восстановить свою пенсию, необходимо пройти физическую идентификацию. В условиях войны ее упростили, чтобы люди за границей или на ТОТ тоже могли ее пройти.

"Раньше для этого нужно было прийти в отделение Пенсионного фонда или банка, сейчас мы добавили инструменты прохождения идентификации через видео - позвонив в Пенсионный фонд, можно сказать, что нужно пройти видеоидентификацию", - рассказала замминистра.

Также пройти идентификацию можно в электронном кабинете Пенсионного фонда из "Действие. Подпись" или отправив письмо в Пенсионный фонд. Кроме того, если человек находится за границей, к идентификации приравнивается посещение консульского учреждения.