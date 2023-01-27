"Могут использовать разные виды вооружения": в Воздушных силах объяснили, почему Украина нуждается в истребителях F-16
Украина нуждается именно в истребителях F-16 из-за их многофункциональности. Они совмещают в себе функции всех четырех типов самолетов, которые ВСУ уже имеют на вооружении
Об этом на брифинге 27 января сказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
"Это (передача F-16, - ред.) очень помогло бы Украине на пути к победе и деоккупации наших земель. Сколько времени это займет - здесь можно говорить достаточно условно, потому что есть сроки чрезвычайно большие, а в условиях войны такие сроки для обучение пилотов и инженерно-авиационного состава не подходят в условиях войны", - сказал он и отметил, что теоретически пилоты могут овладеть этими самолетами через несколько недель, а практически подниматься в воздух и совершать посадку - это одно, а воевать на этих истребителях - это совсем другое.
"А именно применять все виды вооружения, которые имеет тот же F-16 - самолет, который может совершать удары по наземным целям разными типами оружия (бомбы, ракеты и т.п.), а также стать частью ПВО, защищая небо от воздушных атак. Поэтому такой тип многоцелевой самолет, который является самым распространенным сегодня в мире, мог бы быть лучшим кандидатом для Воздушных сил", - пояснил Игнат.
Он напомнил, что Украина сейчас имеет на вооружении четыре типа самолетов: Су-27 и МиГ-29 (истребители), Су-25 (штурмовик) и Су-24 (бомбардировщик).
"А вот F-16 все эти функции четырех самолетов может в себе объединить и выполнять. Поэтому на него больше обращается внимание на предоставление Украине", - подчеркнул спикер.
- 26 января издание Politico сообщило, что международные партнеры Украины начали дебаты о поставках современных истребителей для ВСУ.
- 25 января министр обороны Алексей Резников заявил , что "список пожеланий" Украины по поводу поставляемого Западом оружия включает истребители.
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