Об этом на брифинге 27 января сказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Это (передача F-16, - ред.) очень помогло бы Украине на пути к победе и деоккупации наших земель. Сколько времени это займет - здесь можно говорить достаточно условно, потому что есть сроки чрезвычайно большие, а в условиях войны такие сроки для обучение пилотов и инженерно-авиационного состава не подходят в условиях войны", - сказал он и отметил, что теоретически пилоты могут овладеть этими самолетами через несколько недель, а практически подниматься в воздух и совершать посадку - это одно, а воевать на этих истребителях - это совсем другое.

"А именно применять все виды вооружения, которые имеет тот же F-16 - самолет, который может совершать удары по наземным целям разными типами оружия (бомбы, ракеты и т.п.), а также стать частью ПВО, защищая небо от воздушных атак. Поэтому такой тип многоцелевой самолет, который является самым распространенным сегодня в мире, мог бы быть лучшим кандидатом для Воздушных сил", - пояснил Игнат.

Он напомнил, что Украина сейчас имеет на вооружении четыре типа самолетов: Су-27 и МиГ-29 (истребители), Су-25 (штурмовик) и Су-24 (бомбардировщик).

"А вот F-16 все эти функции четырех самолетов может в себе объединить и выполнять. Поэтому на него больше обращается внимание на предоставление Украине", - подчеркнул спикер.

26 января издание Politico сообщило, что международные партнеры Украины начали дебаты о поставках современных истребителей для ВСУ.

25 января министр обороны Алексей Резников заявил , что "список пожеланий" Украины по поводу поставляемого Западом оружия включает истребители.

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