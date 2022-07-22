Об этом сообщил Одесский горсовет в телеграме .

"Из-за штормовой погоды в северо-западной части Черного моря создаются предпосылки к усилению активности движения вражеских мин. Мины могут дрейфовать, в том числе и к берегу", - отметили в ведомстве.

Отдыхать на пляжах очень опасно, ведь может произойти неконтролируемый подрыв мины.

"Для информирования населения на территории пляжей в Одессе установлены таблички, сообщающие об опасности. "Не используйте пляжи для отдыха – это опасно!" - отметили в горсовете.

21 июня на одном из пляжей Одесчины взорвалась российская противокорабельная мина.

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