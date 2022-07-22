Могут дрейфовать мины: украинцев призвали не отдыхать на пляжах Одессы
Украинцев просят не отдыхать на одесских пляжах, поскольку из-за шторма в Черном море дрейфуют и могут взорваться мины
Об этом сообщил Одесский горсовет в телеграме .
"Из-за штормовой погоды в северо-западной части Черного моря создаются предпосылки к усилению активности движения вражеских мин. Мины могут дрейфовать, в том числе и к берегу", - отметили в ведомстве.
Отдыхать на пляжах очень опасно, ведь может произойти неконтролируемый подрыв мины.
"Для информирования населения на территории пляжей в Одессе установлены таблички, сообщающие об опасности. "Не используйте пляжи для отдыха – это опасно!" - отметили в горсовете.
- 21 июня на одном из пляжей Одесчины взорвалась российская противокорабельная мина.
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