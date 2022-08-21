Могут быть шпионами: в Албании задержали двух россиян и украинца, пытавшихся попасть на военный завод
Трое человек с паспортами РФ и Украины пытались проникнуть на военный завод "Грамш", во время задержания они ранили двух охранников
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство обороны Албании.
По данным албанского Минобороны, на территорию военного завода в центральной Албании пытались попасть два человека с паспортами России и один с украинским паспортом.
"Офицеры, охранявшие завод, немедленно отреагировали, но при их попытке остановить трех иностранцев двое наших военнослужащих получили ранения", – сообщили в ведомстве. Военные находятся в стабильном состоянии.
Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что задержанные подозреваются в шпионаже.
Один из задержанных, 24-летний гражданин России, заходил на территорию завода "Грамш" и пытался фотографировать.
Министерство сообщило, что мужчина использовал какой-то спрей против солдат, когда пытался скрыться после того, как его остановили охранники.
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