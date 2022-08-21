Могут быть шпионами: в Албании задержали двух россиян и украинца, пытавшихся попасть на военный завод

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство обороны Албании.

По данным албанского Минобороны, на территорию военного завода в центральной Албании пытались попасть два человека с паспортами России и один с украинским паспортом.

"Офицеры, охранявшие завод, немедленно отреагировали, но при их попытке остановить трех иностранцев двое наших военнослужащих получили ранения", – сообщили в ведомстве. Военные находятся в стабильном состоянии.

Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что задержанные подозреваются в шпионаже.

Один из задержанных, 24-летний гражданин России, заходил на территорию завода "Грамш" и пытался фотографировать.

Министерство сообщило, что мужчина использовал какой-то спрей против солдат, когда пытался скрыться после того, как его остановили охранники.

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