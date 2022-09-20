"Могут быть потенциальной угрозой безопасности": премьер Эстонии предлагает изымать оружие у россиян и белорусов, находящихся в стране
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас считает необходимым изъять огнестрельное оружие у россиян и белорусов, постоянно находящихся в стране
Об этом сообщает Postimees.
В эстонский парламент в любом случае будет направлен законопроект об изъятии оружия, принадлежащего гражданам РФ и Беларуси, говорит Каллас.
"Надеюсь, что с учетом сложившихся обстоятельств люди поймут, что граждане России и Беларуси с оружием на руках могут быть потенциальной угрозой безопасности Эстонии", - отмечает она.
В настоящее время оружие для самообороны или охоты есть у 629 находящихся в стране белорусов и россиян, говорится в данных регистра.
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