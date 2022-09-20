Об этом сообщает Postimees.

В эстонский парламент в любом случае будет направлен законопроект об изъятии оружия, принадлежащего гражданам РФ и Беларуси, говорит Каллас.

"Надеюсь, что с учетом сложившихся обстоятельств люди поймут, что граждане России и Беларуси с оружием на руках могут быть потенциальной угрозой безопасности Эстонии", - отмечает она.

В настоящее время оружие для самообороны или охоты есть у 629 находящихся в стране белорусов и россиян, говорится в данных регистра.

Ранее премьер Эстонии призвала увеличить объемы помощи Украине на фоне успехов ВСУ.

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