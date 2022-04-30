Могут быть мины. ГСЧС просит не идти на кладбище, что на освобожденных территориях

Об этом спасатели пишут в Telegram .



"Традиционно после Пасхи христиане чтят память умерших родственников и близких, посещая кладбища. Однако, в этом году ГСЧС призывает воздержаться от посещения мест захоронений на Радуницу! Сегодня, когда Россия идет на все, чтобы увеличить число погибших среди гражданского населения, стоит позаботиться о безопасности живых", – говорится в сообщении.



Спасатели предостерегают:

помните об опасности минирования, особенно на территориях, где ведутся или велись активные боевые действия;

не создавайте скопления на кладбищах или в храмах;

не устраивайте на кладбище застолье, не употребляйте алкоголь, ведь в стране идет война, так что стоит всегда быть настороже;

будьте внимательны и не теряйте бдительность,

следите за новостями, заявлениями и рекомендациями военных администраций в вашем населенном пункте.

соблюдайте правила пожарной безопасности, используя источники открытого огня;

следите за своими детьми, говорите с ними об опасностях настоящего и учите жизненно необходимым правилам

Центр противодействия дезинформации при СНБО также предупредил украинцев о возможных провокациях кафиров во время поминальных дней. Людей просят избегать скоплений на кладбищах.

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"В случае пожара или обнаружении ВНП – звоните по телефону 101", – добавляют в сообщении.