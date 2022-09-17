Об этом Кругман написал в колонке для New York Times .

По мнению американского ученого, получившего Нобелевскую премию по экономике 2008 года, украинские власти сумели обуздать последствия войны для экономики, но главное, что спасает Украину, - что она не одинока.

Он подчеркнул, что в начале войны не только российская армия была намного больше украинской, но и экономика РФ выглядела более мощной. Однако экономики западных стран гораздо больше российской - ВВП одной только Великобритании почти вдвое больше российского.

По словам Кругмана, падение ВВП Украины на 37% огромно, но его следовало ожидать, учитывая масштабы разрушений, оккупацию пятой части территории страны и блокаду главного маршрута ее экспорта - морских портов.

В то же время нобелевский лауреат считает, что инфляция в 24% вполне умеренная. Война требует резкого повышения бюджетных расходов, ни одно государство не может возместить их за счет налогов, поэтому остается финансировать их с помощью заимствований и денежной эмиссии.

"Нормально и даже приемлемо видеть значительную инфляцию в военное время. В Великобритании и США во время Первой мировой войны инфляция была на уровне сегодняшней украинской, хотя на их территорию тогда никто не врывался. Приблизительно такая же инфляция была в северных штатах США во время Гражданской войны, однако на рабовладельческом Юге – на порядок выше, более 200%”, – написал Кругман.

Он добавил, что все знают, как повлияли на ход войны поставки западных вооружений. Но западная экономическая помощь, хоть и привлекает меньше внимания, не менее важна.

"Если приток денег будет недостаточным, а некоторые европейские страны все еще не выдали большую часть обещанного, то украинская экономика попадет в кризис", – предупредил ученый.

Он подытожил, что на Западе есть школа внешнеполитической мысли, которая считает, что Украина обречена, а потому и военная и финансовая помощь ей бессмысленна. Однако победа ВСУ в Харьковской области важна еще и тем, что разбивает аргументы этой школы и помогает Украине заручиться стабильным потоком как оружия, так и денег.

5 июля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что падение ВВП в 2022 году ожидается по меньшей мере на 35% .

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