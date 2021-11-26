Могли забить 6-7 голов, играли против команды не самого высокого уровня, - Моуринью унизил "Зарю" после сокрушительного поражения в Лиге конференций
Главный тренер итальянской "Ромы" Жозе Моуринью дерзко прокомментировал разгром луганской "Зари" в Лиге конференций
Об этом сообщает Football Italia .
По словам Моуринью, его "Рома" могла забить "Заре" 6-7 голов, а не 4 мяча, как получилось.
"Думаю, мы хорошо действовали с первой минуты и могли забить 6-7 голов. "Заря" - это команда не самого высокого уровня, но она агрессивна и имеет хорошие индивидуальные качества. Сегодня у нас было несколько блестящих индивидуальных выступлений, и мы счастливы нашему прогрессу. Я очень счастлив работать с этими ребятами", – сказал Жозе Моуринью.
После 5 матчей луганская "Заря" набрала 6 баллов и занимает третье место. Украинцы упустили шансы на плей-офф Лиги конференций. Вторая позиция у итальянской "Ромы", у "волков" 10 набранных пунктов. "Бодо-глимт" сенсационно возглавляет группу C с 11 очками.
У болгарского ЦСКА – 1 набранный пункт и последнее место.
В 6-м туре "Заря" сыграет против "Бодо-Глимта" в Запорожье. Матч состоится 9 декабря. Прямая трансляция на Мегого.
- 25 ноября в 5-м туре группового этапа Лиги конференций луганская "Заря" разгромно уступила итальянским "Роме".
- После этого стало известно, что фаната "Зари", у которого был баннер с надписью "Луганск – это Украина", не впустили на стадион в Риме на матч против "Ромы".
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