Могли забить 6-7 голов, играли против команды не самого высокого уровня, - Моуринью унизил "Зарю" после сокрушительного поражения в Лиге конференций

Об этом сообщает Football Italia .



По словам Моуринью, его "Рома" могла забить "Заре" 6-7 голов, а не 4 мяча, как получилось.



"Думаю, мы хорошо действовали с первой минуты и могли забить 6-7 голов. "Заря" - это команда не самого высокого уровня, но она агрессивна и имеет хорошие индивидуальные качества. Сегодня у нас было несколько блестящих индивидуальных выступлений, и мы счастливы нашему прогрессу. Я очень счастлив работать с этими ребятами", – сказал Жозе Моуринью.



После 5 матчей луганская "Заря" набрала 6 баллов и занимает третье место. Украинцы упустили шансы на плей-офф Лиги конференций. Вторая позиция у итальянской "Ромы", у "волков" 10 набранных пунктов. "Бодо-глимт" сенсационно возглавляет группу C с 11 очками.



У болгарского ЦСКА – 1 набранный пункт и последнее место.



В 6-м туре "Заря" сыграет против "Бодо-Глимта" в Запорожье. Матч состоится 9 декабря. Прямая трансляция на Мегого.