Могли попасть ко вражеским ДРГ. В Киевской области мужчина изготавливал фейковые пропуски в ОП и удостоверение СБУ
Мужчина подделал более 2000 фальшивых пропусков и удостоверений. Их стоимость составляла от 50 до 500 долларов
Об этом сообщили в Офисе генпрокурора Украины.
По данным следствия, житель города Обухов Киевской области наладил схему изготовления и сбыта поддельных пропусков и удостоверений разных государственных учреждений – Верховной Рады Украины, Офиса Президента Украины, СБУ, Офиса Генерального прокурора, ГБР, МВД. Стоимость таких "документов" составляла от 50 до 500 долларов.
Поддельные документы направлялись заказчикам, в том числе в прифронтовые области, анонимно. Следовательно, они могли использоваться враждебными ДРГ для беспрепятственного проезда по территории Украины и освобождения транспортных средств от проверок правоохранительными органами.
В Офисе Генпрокурора отметили, что для конспирации мужчина использовал анонимные аккаунты в соцсетях, а денежное вознаграждение получал на криптогаманке и "подставные" банковские карты. Предварительно известно об изготовлении и сбыте более 2000 фальшивых пропусков.
Решается вопрос о сообщении организатору схемы о подозрении в подделке документов и избрании меры пресечения (ст. 358 УК Украины).
Правоохранители также устанавливают лиц, воспользовавшихся услугами мужчины.
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