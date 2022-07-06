Об этом сообщило Бюро экономической безопасности в телеграме.

"Аналитики БЭБ обнаружили, что отдельные хозяйственные операции, за которые перечислялись средства, имеют признаки рисковых. В целом сумма таких транзакций составляет более 9 млрд грн", - говорится в сообщении.

По данным Бюро, всего с начала полномашстабного вторжения России около 1 тыс. украинских компаний перечислили на счета иностранного бизнеса в общей сложности 50 млрд грн. Речь идет о более чем 2,5 тыс. таких переводов.

В БЭБ также изучают законность перемещения физическими лицами наличных через государственную границу.

Напомним, украинские аграрии теряют миллионы гривен на валютных операциях и просят власти разрешить обмен валюты по рыночному курсу.