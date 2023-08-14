На таких темах акцентируют международные издания на утро 14 августа.

Могли ли F-16 изменить темпы в контрнаступлении Украины?

The New York Times написали обширную статью о темпах контрнаступления Украины и как новые самолеты могут помочь. По их словам, большинство военных экспертов говорят, что Киев может победить без них, однако это займет больше времени.

Контрнаступление Украины началось два месяца назад, но подготовка к нему началась еще в прошлом году благодаря обучению ВСУ в странах НАТО с сочетанием пехоты, артиллерии, бронетехники и авиации.

Однако администрация президента США Джо Байдена ждала больше года, прежде чем разрешить странам НАТО отправить в Украину истребители F-16. К тому времени, когда пилоты будут научены работать на современном самолете, им будет слишком поздно помогать и защищать наземные силы, проходящие этот этап боевых действий.

"Все это вызывало вопрос: без значительной авиационной силы – столба тактики ведения войны, которую Запад призвал принять Украину – сможет ли контрнаступление победить? Ответ, похоже, утвердительный, как заявили в интервью на прошлой неделе нынешние и бывшие официальные лица в Украине, Соединенных Штатах и Европе, а также западные аналитики по обороне, когда началось контрнаступление с залпами артиллерийского огня и ударами беспилотников, но без серьезных прорывов. Но, вероятно, без реактивных самолетов все это дается гораздо сложнее", - пишут журналисты.

Бывший пилот F-16, господин Бридлав, сказал The New York Times: "Если вы ожидаете, что Украина будет бороться так, как мы боремся, то они должны иметь у нас инструменты, а мы им этих инструментов не дали".

Некоторые эксперты говорят, что недостаток воздушных сил поставил Украину этим летом в невыгодное положение против российских ударных вертолетов, которые подбивали украинские танки и бронетехнику. По крайней мере, некоторые вертолеты оснащены противотанковыми ракетами, которые стреляют слишком далеко или слишком низко, чтобы их перехватило украинское ПВО, сообщает Министерство обороны Великобритании.

Полковник Маркус Рейснер, курирующий развитие вооруженных сил в главной военной академии Австрии, сказал, что с большим количеством боевых самолетов Украина могла бы лучше оградить свои наземные войска от этих атак.

"Это то, для чего он действительно предназначен", - сказал полковник Рейснер, обученный офицер разведки. "Военная логика подсказывает, что для проведения успешных сухопутных операций нужно иметь преимущество в воздухе".

Он добавил: "Некоторые американские генералы говорят: "Ну, это не то, что сейчас нужно украинцам". Я думаю, что это политическое заявление, это не военное логическое заявление".

Как турки следят за русскими кораблями

Фото: Getty Images

В Politico написали репортаж, как "турки охотятся на секретные корабли России". Стратегические проливы Турции являются торговой супермагистралью и спасательным кругом для военной машины Кремля.

Йорук Ишик более десяти лет наблюдает за водами своего родного Стамбула, отслеживая прибытие и отбытие десятков тысяч зерновозов, контейнеровозов и военных кораблей, ежегодно прокладывающих курс вдоль пролива Босфор. Природный канал, протекающий через сердце крупнейшего города Европы, соединяет Черное море со Средиземным, соединяя Россию и Украину с остальным миром.

Ишик ничем не выделяется среди рыбаков, капитанов буксиров и докеров, зарабатывающих на жизнь в турецких портах. Но в качестве ученого-нерезидента Института Ближнего Востока, вашингтонского мозгового центра, 52-летний мужчина собрал беспрецедентные доказательства усилий России тихо приобрести подсанкционные товары и военную технику, сохраняя при этом экспорт энергии и сельскохозяйственной продукции.

"Все дело в том, чтобы узнать, что они скрывают", - сказал он, глядя из кафе на берегу Босфора. "Иногда они лгут и говорят, что корабль следует из одного совершенно невинного места в другое. Они выключат отслеживание и скроются в Черном море или подделают свое местонахождение. Вдоль водного пути бесконечное движение, это будто наблюдаешь за стамбульской стоянкой такси, но когда присматриваешься поближе видишь, что корабля там физически нет, это о многом говорит. Камера не лжет".

Убийство ребенка, которому были всего 23 дня

Также иностранные СМИ акцентировали внимание на воскресной атаке окупантов на Херсонщину. USA Today написали , что семь человек, в том числе 23-дневная девочка, погибли в результате обстрела Россией на юге Украины в Херсонской области. В результате артиллерийского обстрела села Широкая Балка на берегу Днепра погибла семья — муж, жена, 12-летний мальчик и 23-дневная девочка и еще один житель. В The Guardian написали, что атака на Херсонщину произошла после субботнего комментария замминистра обороны Украины Анны Маляр, пытавшейся опровергнуть слухи о том, что украинские войска высадились на оккупированном левом (восточном) берегу Днепра в Херсонской области.