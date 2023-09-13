"Могла быть авиационная атака с моря": военный эксперт Ступак о взрывах в Севастополе

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Неделю назад наши разведчики провели замечательную операцию с захватом так называемых "вышек Бойко" в Черном море. Действительно, у нас нет физического контроля над этими объектами. Однако наши разведчики удачно там помародерили и что-то забрали, а что-то разрушили. Поэтому Россия в этой части Черного моря лишилась ушей и глаз", - объяснил Ступак.

Эксперт предположил, что корабли Черноморского флота РФ были атакованы из акватории моря

"По моему мнению, сначала была проведена операция ГУР МО по уничтожению технических средств разведки РФ на так называемых "вышках Бойко", а затем совершена атака по Севастополю. Это лишь мое предположение, однако вполне вероятно, что атаку совершили наши самолеты из акватории Черного моря. Наши самолеты могли пролететь над "вышками Бойко", сделать крючок, выйти в направлении Севастополя и осуществить пуски ракет. В частности, это могли быть ракеты Scalp, или Storm Shadow.Очевидно, что россияне ожидали удара с другой территории, но прилетело откуда не ожидали ”, - добавил он.