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Могилизация россиян. Что означает указ Путина о мобилизации в России

21 сентября, 2022 среда
14:02
Статьи

Путин не изменил себе в цинизме. 21 сентября в международный День мира он публично объявил войну Украине. Перестал с сообщником Сергеем Шойгу притворяться, что "спецоперация идет по плану" и объявил мобилизацию. По словам она частичная и касается 300 тысяч человек — преимущественно тех, кто в запасе. В реальности для нас это означает, что война будет долгая, кровавая, пока мы не отрубим все головы дракона

Кремлевский карлик заявил, что поддерживает псевдореферендумы на оккупированных территориях Луганщины, Донецкой области, Херсонской и Запорожской областей. Еще раз прозвучал тезис, что все "исторические земли Новороссии" и "мы не имеем права оставить близких ей проживающих в Украине людей на растерзание палачам". Следовательно, появилась формальная причина для мобилизации на России. Что вот наша территория, за нее надо воевать. А если не получится, ужаснем ядерной бомбой по центрам принятия решений. Зная больную любовь Путина к датам — они бы подтасовали их до 30 декабря 2022 года. Как раз к столетию создания СССР. Но сейчас россиянам нужно спешить, потому что неизвестно, где до этой даты будет проходить линия фронта и какая сложится конфигурация.

На словах мобилизация частичная и касается только тех, кто в запасе и имеет военную специальность и опыт. Однако в обращении Путина не было никаких рамок для тех, кого могут призвать и достаточно. Это значит, что российское общество будут прощупывать и ежедневно закручивать гайки. Если тамошнее мясо будет против мобилизации — его ограничат. Если нет – на войну поедут все "мамины булочки" без ограничений. Тем более, необъявленная мобилизация в России уже длится несколько месяцев.

"Те, кто получают повестки, не приходят в военкомат и массово саботируют призывную компанию. Поэтому официально не говорят, что она идет. Есть последний знакомый там, с которым еще можно говорить, говорит, всем его родственникам и знакомым пришли повестки, а те их порвали или сожгли. И это уже в Москве такой последний месяц. В регионах это уже с марта", — говорит о мобилизации специалист ІТ Максим, который периодически тролит российскую родню перспективу сгинуть в наших степях.

Не буду писать бравурные слова, но заявления Путина и Шойгу — это фактически публичное признание, что россиянам яростно лгали семь месяцев. И дальше продолжают замылять глаза всего 5937 солдат, погибших на войне.

Именно так поэтому сейчас объявляют мобилизацию и запрещают потенциальному мясу для бойни в Украине бежать за границу.

Подобное заявление после нескольких часов паузы — Путин из Шойгу несколько раз переносили выступление с вечера до утра — это подрыв внутренней легитимности власти в России. Ведь "Пыня" и "Оленевод" нарушили негласный договор, существовавший более двадцати лет в России - что мы вам отдых в Турции и выпить пива у телевизора, а вы не лезете в политику. Но теперь уже все, потому что утром, 21 сентября, россиянам объявили, что вкусного пива с пельменями уже не будет — вместо него война до победного конца. И это очень хорошо. Это не значит, что они не наберут людей – все будет. И научат как умеют. И дадут автомат. Недаром в своей речи Путин подчеркнул, что мобилизованные будут уравнены в своих правах с контрактниками. Это не случайно, они хотят показать, что деньги мы будем платить, белые "жигули" будут бесперебойно уезжать с фронтов домой. Но их будет очень много. Потому что одно дело смотреть пропагандистские сюжеты о войне в Украине в телевизоре, другое — ползать в феврале в окопе как червь. Зная, что твоя жизнь даже для обмена никого не стоит. Собственно, первые недовольства "маминых булочек" уже последовали. Их недостаточно для протестов, оппозиционных настроений, смены линии кремля, но это первые трещины в российском обществе, где будет нарастать недовольство в стиле: "почему сын Медведева/Пескова/Патрушева не воюет, а моего сыночка забирают?"

А теперь разберем объявленную цифру - "300 тысяч резервистов". Призыв людей из запаса и запрет на прекращение контрактов действующим военнослужащим – попытка России вернуть себе преимущество в количестве войск и удержать фронт. Это серьезное усиление их способности воевать.

Мгновенно указ о частичной мобилизации расклад сил на фронте не изменит, но сейчас РФ в первую очередь будет готовить резерв и возможность ротаций. По факту — подготовка возможности перебрасывать свежие силы к линии фронта, чего у них несколько месяцев не было из-за очень четких и грамотных действий ВСУ. Сейчас тактика Армии РФ будет в том, чтобы максимально стабилизировать нынешнюю линию фронта до февраля-марта. А за эти 3-4 месяца подготовить себе новую армию – боеспособные части и бригады, которые могут быть использованы до наступления на Украину. По всей вероятности, часть из них поедет в Беларусь, чтобы пугать Киев новым наступлением.

Дополнительно следует учесть фактор Китая. Россия очень четко соотносит свои действия с Китаем, а значит, это государство будет оказывать поддержку Путину. Без плеча Си Цзиньпина кремль вряд ли решился бы на такое возмущение собственного общества, которое сидит на седативных Скабеевой. Россиян поближе к зиме все больше будут бить санкции. Это усложнит социально-экономическую ситуацию, потому что 300 тысяч мобилизованных нужно кормить, одевать и регулярно платить зарплату. Но на войну с Украиной у РФ деньги будут. Китай тихо перебросит через забор. Решат все возможные внутренние "кубышки". Потому что России нужна победа над Украиной — "одна на всех, мы за ценой не постоим".

Что это меняет для Украины?

Нам нужно готовиться, что борьба выходит на новый уровень. Следует усилить ВСУ высокотехнологичным оружием от западных союзников. Не нужно давать поводов для внутренней дестабилизации. А это значит, что нужно избавиться от антиамериканизма и байденофобии, которая ходит по коридорам Банковой. Очень важно, чтобы декларации и действия президента Владимира Зеленского были едиными. Нам нужны новые танки, много патронов, натовские снаряды и все лучшее, что могут дать наши союзники. Мы не можем выиграть эту войну от прямой финансовой ежемесячной помощи США, и потому, если государственный секретарь Энтони Блинкен просит убрать грязные руки от НАБУ, САП и прямого вмешательства политиков в армейские дела — это нужно делать здесь и сейчас.

Также нам тоже следует готовиться к продолжению мобилизации. ВСУ и другим структурам в составе сил обороны нужно будет больше новых людей — поэтому украинцам тоже нужно подготовиться к тому, что тебя позовут в военкомат. Так что не питайте иллюзий на тему, что все скоро закончится. Не кончится. Впереди тяжелые испытания с кровью, потом и слезами. Просто пересидеть войну на итальянском пляже с коктейлем не получится.

Нам надо наконец-то разорвать все связи с Россией. Прекратить благодарить Аллу Пугачеву, когда в изюмских лесах откапывают братские могилы замученных. Перестать держаться за брюки булгаковых, макаревичей, кацов, латыниных. Договориться с Путиным и Россией не получится. Они все вместе подняли ставки. Теперь говорить можно будет только с условным преемником Путина и то после полного военного поражения РФ. Страна-гопник понимает только силу.

Мы должны военным путем освободить свою территорию. Без альтернатив. Так же нам нужно забыть о спасательных палочках для российских олигархов внутри Украины — как "а давайте создадим фонды российских олигархов", "а давайте дадим украинский паспорт Фридману", "а может, спасем Абрамовича и Бабакова". Спонсоровать российского олигарха на фоне официального объявления войны Украине означает платить из собственного кармана за убийства украинцев. Это быть спонсором кровавой и долгой войны на уничтожение нас как нации, как цивилизации, как государства со стороны РФ. Все эти письма об ангеле Абрамовиче, попытки взять миллиард долларов взятки от Фридмана, "зеленый свет" для игорного бизнеса для Александра Бабакова и других "солнцевских ребят" - стать спонсором войны России против Украины. Потому что каждая копейка из этих заработков рашистов на крови пойдет на вооружение, зарплату и содержание тех же 300 тысяч новых убийц и грабителей, которых зовут на войну Путин и Шойгу.

Если у вас есть родственники в России и они подпадают под эту мобилизацию – не сдерживайте себя и пришлите им пакет фото русских "двухсотых", нытье пленных и разбитой техники. Пусть не питают никаких иллюзий, что здесь "исторические территории России".

Наша задача остается неизменной: уничтожать врага на суше, в воздухе и на море всеми возможными способами к полному освобождению всех оккупированных украинских территорий. Мы обязательно победим. Россия действительно ступила на путь окончательного конца. Как и лично Путин. Но нам всем придется еще поработать. И достаточно много.

Россия
Владимир Путин
мобилизация
война с Россией
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