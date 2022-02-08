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"Мог сказать, кто и куда привез "Бук", куда стреляли, кто получил задание": Бурба рассказал о задержании Цемаха и выдаче его России

8 февраля, 2022 вторник
19:50
Общество Василий Бурба

Бывший начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Василий Бурба рассказал, что фигурант дела о катастрофе МН17 Владимир Цемах был ценным свидетелем, в частности для России, а из ОРДЛО его вывозили совместно военные разведчики и Служба безопасности Украины

Об этом Бурба сказал в интервью Дмитрию Гордону, передаёт Еспресо.TV.

"Цемах был очень ценным свидетелем. Им очень интересовалась Россия, по моим данным. Я не могу сказать источник, но скажу, что информация достоверна. Это было одно из условий россиян на высшем уровне. Им нужен был Цемах, потому что он много знает. Он мог многое рассказать о том, кто привозил ("Бук", - ред.), куда, на какое место и кто получал задачу", - сказал Бурба.

Он добавил, что вывозили Цемаха с оккупированной территории в рамках совместной спецоперации военной разведки и СБУ.

"Когда его везли, он был, я бы сказал, "немного инвалидом". Его укололи, было инвалидное кресло. Была легенда, что он больной человек. Останавливали три или четыре раза (на блокпостах, - ред.), смотрели документы. Он проезжал дальше. Он лежал, отдыхал как больной человек. Была хорошо проработана легенда", - рассказал Бурба.

Больше деталей этой операции Бурба не назвал и объяснил это тем, что говорить об этом запрещает ему закон.

Также экс-глава военной разведки отметил, что при вывозе Цемаха с оккупированной территории погиб один военнослужащий, еще один получил ранение. По его словам, в этой операции многие рисковали, однако в результате фигуранта отпустили.

"Мне очень не нравится, когда сначала идет санкция (на проведение операции, - ред.), а работу большую проделали сотрудники Службы безопасности и военной разведки. Сначала идет команда, люди рискуют, это живые люди, которых могли задержать, если бы был провал. Или, как мы называем, пропасть без вести, потому что многие люди, которые работали на нас, и наших людей так и остаются без вести пропавшими, мы не знаем, где они. Сначала идут санкции, а потом его (Цемаха, - ред.) отдали. Это вопрос, конечно", - заметил Бурба.

Он подчеркнул, что ему не до конца понятно, почему власти решили отдать Цемаха России.

"Там был процесс по обмену пленными. В частности, заслуга руководства государства, того же Ермака и Зеленского. Надо отдать должное. Потому что мужчин вернули в семьи. Но если это ценой (передачи, – ред.) Цемаха, мне кажется, это не до конца не то что правильно – не до конца логично. Если бы мы понимали, что Цемах пойдет на обмен, зачем было рисковать?" – сказал экс-глава военной разведки.
 
  • Напомним, в конце июня СБУ задержала бывшего начальника ПВО бригады боевиков "ДНР" Владимира Цемаха.
  • 5 сентября 2019 года Цемаха, который может быть причастен к уничтожению пассажирского авиалайнера MH17 в небе над Донбассом летом 2014 года, отпустили из-под стражи.
  • В Нидерландах переквалифицировали Владимира Цемаха, ранее считавшегося ключевым свидетелем по делу об уничтожении малазийского самолета MH17 над Донбассом, в подозреваемого.
  • 12 сентября дочь выданного России Цемаха заявила, что они с отцом вернулись на оккупированный Донбасс.
  • Впоследствии стало известно, что Цемах готов дать показания следователям из Нидерландов по делу о крушении малайзийского Boeing в июле 2014 года на Донбассе. Впоследствии СБУ объявила его в розыск.
  • В 2020 году некоторые СМИ распространили информацию якобы по журналистскому расследованию, в котором автор со ссылкой на данные "сотрудника австралийских спецслужб на условиях анонимности" сообщила, что Ермак якобы ориентировочно в июле 2019 года получил от  россиян взятку от $40 млн "за отстаивание интересов РФ в Украине, в том числе – и в вопросе обмена Цемаха".
  • Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал "австралийским фейком" информацию о якобы даче ему взятки.
  • В декабре 2021 года экс-сотрудник Главного управления разведки Минобороны Роман Червинский заявил, что Ермак обещал не торопиться с обменом террориста "ДНР" Владимира Цемаха.

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война с Россией
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Владимир Цемах
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