"Мое тело, мой выбор". Демонстранты во Франции поддержали американок после решения Верховного суда об отмене абортов
В нескольких городах Франции прошли акции поддержки женщин в США через решение Верховного суда, которое на уровне штатов определило политику в отношении абортов
Об этом сообщается на сайте Europe 1.
Поддержать американок в борьбе за права женщин на добровольное прерывание беременности во Франции вышли около семи тысяч человек. Сообщается, что демонстранты опасаются такого сценария в других странах, в частности, в Европе.
"Во главе парижской процессии Сюзи Ройтман, участница коллектива "Аборты в Европе – решают женщины". Она опасается, что, учитывая "важность Соединенных Штатов в мире", право на аборт регрессирует и страны "вдохновятся" США отрицать это право. В Париже, 16-летняя девушка Таис держит табличку "За 15 лет во Франции закрыли 130 центров абортов", ее волнует "эффект снежного шара", - рассказали в ведомстве.
- Группа депутатов партии "Возрождение" президента Франции Эмманюэля Макрона предлагают одобрить законопроект о закреплении права на аборт в Конституции.
- 24 июня Верховный суд США отменил решение , дававшее конституционное право на аборт. Президент Байден призвал людей выражать мирный протест .
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