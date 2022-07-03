Об этом сообщается на сайте Europe 1.

Поддержать американок в борьбе за права женщин на добровольное прерывание беременности во Франции вышли около семи тысяч человек. Сообщается, что демонстранты опасаются такого сценария в других странах, в частности, в Европе.

"Во главе парижской процессии Сюзи Ройтман, участница коллектива "Аборты в Европе – решают женщины". Она опасается, что, учитывая "важность Соединенных Штатов в мире", право на аборт регрессирует и страны "вдохновятся" США отрицать это право. В Париже, 16-летняя девушка Таис держит табличку "За 15 лет во Франции закрыли 130 центров абортов", ее волнует "эффект снежного шара", - рассказали в ведомстве.

Группа депутатов партии "Возрождение" президента Франции Эмманюэля Макрона предлагают одобрить законопроект о закреплении права на аборт в Конституции.