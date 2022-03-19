"Мое сердце горит за Украину": депутат парламента Латвии с оружием в руках защищает нашу страну

Военный журналист Сергей Лойко опубликовал видео, где Юрис Юрашс в форме украинского военного рассказывает, почему решил приехать и воевать за Украину, передает "Еспресо. TV".

"Мое сердце горит за Украину! Я хочу вместе с ребятами плечом к плечу бороться и отстаивать независимость Украины. Это действительно не война Украины с Россией, это война всего цивилизованного мира против агрессора и оккупанта. Я хочу сказать, чтобы все мы были едины и вместе могли приложить все необходимые усилия для того, чтобы помогать друг другу. Я надеюсь, что та помощь, которая приходила со всего цивилизованного мира, она будет поступать и надел и вместе нам удастся в короткие сроки победить оккупанта", - сказал Юрис Юрашс.

Также латвийский депутат посоветовал оккупантам чем побыстрее убираться из Украины и "дать возможность независимому демократическому государству самому решать, каким путем идти и как жить".

Напомним, латвийский депутат сложил мандат и хочет стать добровольцем в Украине.

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