"Мое сердце горит за Украину": депутат парламента Латвии с оружием в руках защищает нашу страну
Депутат Сейма Латвии Юрис Юрашс сознательно сложил свой мандант, чтобы приехать в Украину и вступить в ряды ВСУ
Военный журналист Сергей Лойко опубликовал видео, где Юрис Юрашс в форме украинского военного рассказывает, почему решил приехать и воевать за Украину, передает "Еспресо. TV".
"Мое сердце горит за Украину! Я хочу вместе с ребятами плечом к плечу бороться и отстаивать независимость Украины. Это действительно не война Украины с Россией, это война всего цивилизованного мира против агрессора и оккупанта. Я хочу сказать, чтобы все мы были едины и вместе могли приложить все необходимые усилия для того, чтобы помогать друг другу. Я надеюсь, что та помощь, которая приходила со всего цивилизованного мира, она будет поступать и надел и вместе нам удастся в короткие сроки победить оккупанта", - сказал Юрис Юрашс.
Также латвийский депутат посоветовал оккупантам чем побыстрее убираться из Украины и "дать возможность независимому демократическому государству самому решать, каким путем идти и как жить".
- Напомним, латвийский депутат сложил мандат и хочет стать добровольцем в Украине.
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