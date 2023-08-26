"Мое счастье всегда со мной": Буданов рассказал, что жена живет с ним в рабочем кабинете
Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что его жена Марианна живет вместе с ним в рабочем кабинете
Об этом он рассказал в интервью проекту Радио Свобода Крым.Реалии.
На вопрос, есть ли у главы ГУР время на простые моменты человеческого счастья, Буданов ответил, что его жена всегда рядом.
"Мое счастье всегда со мной, потому что моя жена живет со мной в кабинете. 24 на 7. Раньше я шел на работу и возвращался, а сейчас…".
Буданов уточнил, что его жена не работает в ГУР.
Кроме того, он вспомнил, как в начале полномасштабного вторжения в день рождения жены подарил ей бумажный цветок, сделанный из наклеек собственными руками, ведь настоящие цветы тогда негде было купить.
- Также в интервью Буданов заявил, что мобилизация на территории РФ не прекращается, а российские власти рассматривают возможность призвать 450 тысяч человек на военные действия в Украину.
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