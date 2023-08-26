"Мое счастье всегда со мной": Буданов рассказал, что жена живет с ним в рабочем кабинете

Об этом он рассказал в интервью проекту Радио Свобода Крым.Реалии.

На вопрос, есть ли у главы ГУР время на простые моменты человеческого счастья, Буданов ответил, что его жена всегда рядом.

"Мое счастье всегда со мной, потому что моя жена живет со мной в кабинете. 24 на 7. Раньше я шел на работу и возвращался, а сейчас…".

Буданов уточнил, что его жена не работает в ГУР.

Кроме того, он вспомнил, как в начале полномасштабного вторжения в день рождения жены подарил ей бумажный цветок, сделанный из наклеек собственными руками, ведь настоящие цветы тогда негде было купить.