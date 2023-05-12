"Мое отношение к рассии было всегда негативным", - жена Усика

Об этом Катерина Усик написала в инстаграмме.

"Я очень хорошо помню 2014 год. Год, с которого все и началось. Я жила со своей семьей в Симферополе (прекрасно жила при Украине). Когда настал день и вдруг к нам зашли вежливые люди, все потеряло смысл для меня. Мое отношение к России было всегда негативным, еще задолго до всех событий девяти лет Большинство людей хотели в РФ (думали, там лучше). Но телевизор это одно, а реальность - другое Все шли на референдум, радовались А я спросила одного из своих соседей, как это возможно? Ведь когда твоя мама болеет, ты не идешь искать новую (кто не понял, мама – это страна)", - пишет Катерина.

По словам жены боксера, сейчас в Крыму многие ждут Украины.

"У меня в голове не укладывается, как можно быть обиженными на свою страну. Она тебе ничего не должна. Но ты должен быть предан ей, особенно, если давал ей присягу. Я знаю одно. Крым: многие ждут Украину, а многие пакуют чемоданы и бегут. И пусть бегут. Я согласна, в любой стране есть куча помета, но глядя на все то, что делают украинцы, как они встали, объединились, как помогают, весь мир шокирован. Я это слышу постоянно , находясь в разных странах. Так вот, я горжусь каждым, кто всю войну ни разу не сомневался в нас и нашей победе. Так и будет", – считает Катерина Усик.