Moderna заявила об эффективности ее вакцины против нового варианта коронавируса
Компания Moderna заявила об обновлении своей вакцины. Она эффективна против нового варианта коронавируса BA.2.86, вызвавшего опасения в мире
Об этом пишет Reuters .
По утверждению компании, клинические испытания вакцины показали 8,7-кратное увеличение нейтрализующих антител против BA.2.86 у людей, получивших дозировку препарата.
"Мы считаем, что это новость, которую люди захотят услышать, когда они будут готовиться к выходу на улицу и получать свои осенние бустеры", - сказала руководитель отдела инфекционных заболеваний Moderna Жаклин Миллер, добавив, что эти данные также должны помочь успокоить регулирующие органы.
Moderna заявила, что поделилась новыми открытиями по поводу своей вакцины с регуляторами и подала их для публикации экспертной оценки. Переработанный вариант еще должен быть одобрен Управлением по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов США, но ожидается, что он будет доступен позже этого месяца или в начале октября.
- 5 сентября стало известно, что первая леди США Джилл Байден сдала положительный тест на коронавирус перед визитом главы Белого дома Джо Байдена на саммит Большой двадцатки в Индии.
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