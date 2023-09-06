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Moderna заявила об эффективности ее вакцины против нового варианта коронавируса

6 сентября, 2023 среда
17:42
Мир Moderna

Компания Moderna заявила об обновлении своей вакцины. Она эффективна против нового варианта коронавируса BA.2.86, вызвавшего опасения в мире

Об этом пишет Reuters .

По утверждению компании, клинические испытания вакцины показали 8,7-кратное увеличение нейтрализующих антител против BA.2.86 у людей, получивших дозировку препарата.

"Мы считаем, что это новость, которую люди захотят услышать, когда они будут готовиться к выходу на улицу и получать свои осенние бустеры", - сказала руководитель отдела инфекционных заболеваний Moderna Жаклин Миллер, добавив, что эти данные также должны помочь успокоить регулирующие органы.

Moderna заявила, что поделилась новыми открытиями по поводу своей вакцины с регуляторами и подала их для публикации экспертной оценки. Переработанный вариант еще должен быть одобрен Управлением по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов США, но ожидается, что он будет доступен позже этого месяца или в начале октября.

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