Moderna заявила, что вакцина от штамма "Омикрон" может быть готова в начале 2022 года

Об этом сообщает CNBC.



Главный медицинский директор Moderna Пол Бертон заявил, что компания может выпустить вакцину с измененной формулой против штамма коронавируса "Омикрон" в начале следующего года.



Пока точно не известно, понадобятся ли для защиты от нового штамма COVID-19 новые рецептуры, справятся ли с ним уже имеющиеся вакцины.



"Если нам придется разработать новую вакцину, я думаю, что она будет доступна в больших количествах не раньше начала 2022 года", - заявил руководитель Moderna.



Компания "мобилизовала сотни" работников в четверг, 25 ноября, чтобы начать изучение нового штамма.



Штамм "Омикрон" содержит 30 мутаций шиповидного белка, что позволяет вирусу проникнуть в организм. Ученые предупреждают, что многие из этих мутаций могут привести к повышению резистентности антител и их передаче, что может снизить эффективность существующих вакцин против COVID-19.

Напомним, ранее ученые Великобритании обнаружили новый COVID-штамм, имеющий 32 мутации.

Новый штамм коронавируса был обнаружен в Великобритании, Южной Африке, Бельгии, Ботсване, Гонконге, Германии, Италии, Нидерландах, Дании, Австралии и Канаде.

Во Франции на заражение новым штаммом проверяют восемь человек.