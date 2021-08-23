Moderna в сентябре начнет испытания вакцины от ВИЧ
Компания Moderna готовится к первому этапу испытаний вакцины от ВИЧ в сентябре
Об этом сообщает портал Национальной библиотеки США по медицине о клинических испытаниях, передает Укринформ .
Вакцина от ВИЧ, вероятно, будет работать так же, как и вакцина от коронавируса, поскольку в основе будет лежать та же технология с молекулой РНК, в которой записана информация об антиген-возбудителе болезни.
На первом этапе разработчики будут проводить открытое исследование среди неинфицированных взрослых, не имеющих серьезных заболеваний, и оценивать безопасность вакцины.
Участие в нем смогут принять лица от 18 до 50 лет, всего добровольцами станут 56 человек.
Испытания должны начаться уже 19 сентября, а закончатся 1 мая 2023 года.
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