Moderna в сентябре начнет испытания вакцины от ВИЧ

Об этом сообщает портал Национальной библиотеки США по медицине о клинических испытаниях, передает Укринформ .

Вакцина от ВИЧ, вероятно, будет работать так же, как и вакцина от коронавируса, поскольку в основе будет лежать та же технология с молекулой РНК, в которой записана информация об антиген-возбудителе болезни.

На первом этапе разработчики будут проводить открытое исследование среди неинфицированных взрослых, не имеющих серьезных заболеваний, и оценивать безопасность вакцины.



Участие в нем смогут принять лица от 18 до 50 лет, всего добровольцами станут 56 человек.

Испытания должны начаться уже 19 сентября, а закончатся 1 мая 2023 года.