Moderna сообщила, что ее вакцина эффективна от индийского варианта COVID-19

Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании, передает Интерфакс-Украина.



"В результате вакцинации препаратом от COVID-19 компании Moderna производятся нейтрализующие титры антител против всех вариантов, в том числе и против варианта "дельта", - говорится в сообщении.

Согласно проведенному анализу, по варианту "дельта" наблюдается лишь "незначительное сокращение нейтрализующих титров", производимых вакциной. Подобным образом вакцина проявляет себя и в ситуации с другими индийскими штаммами, а также с бразильским вариантом "дельта".

"Новые сведения радуют и усиливают нашу веру в то, что вакцина от COVID-19 компании Moderna будет защищать от новых выявленных вариантов", - приводят в документе слова главы компании Стефана Банселя.

В компании также сообщили, что в Индии, где впервые был обнаружен вариант "дельта", одобрили экстренное применение вакцины Moderna для жителей старше 18 лет.

"Я хочу поблагодарить правительство Индии за одобрение (вакцины), это важный шаг вперед в глобальной борьбе с пандемией", - сказал Бансель.