Moderna сообщила, что ее вакцина эффективна от индийского варианта COVID-19
Компания Moderna сообщила, что ее вакцина от COVID-19 эффективна против вариантов коронавируса, в частности против более контагиозного штамма "дельта"
Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании, передает Интерфакс-Украина.
"В результате вакцинации препаратом от COVID-19 компании Moderna производятся нейтрализующие титры антител против всех вариантов, в том числе и против варианта "дельта", - говорится в сообщении.
Согласно проведенному анализу, по варианту "дельта" наблюдается лишь "незначительное сокращение нейтрализующих титров", производимых вакциной. Подобным образом вакцина проявляет себя и в ситуации с другими индийскими штаммами, а также с бразильским вариантом "дельта".
"Новые сведения радуют и усиливают нашу веру в то, что вакцина от COVID-19 компании Moderna будет защищать от новых выявленных вариантов", - приводят в документе слова главы компании Стефана Банселя.
В компании также сообщили, что в Индии, где впервые был обнаружен вариант "дельта", одобрили экстренное применение вакцины Moderna для жителей старше 18 лет.
"Я хочу поблагодарить правительство Индии за одобрение (вакцины), это важный шаг вперед в глобальной борьбе с пандемией", - сказал Бансель.
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