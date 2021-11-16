Moderna подала заявку на регистрацию детской COVID-вакцины

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Канады.



"Сегодня Министерство здравоохранения Канады получило представление от Moderna о получении разрешения на использование своей вакцины Spikevax COVID-19 у детей в возрасте от 6 до 11 лет. Как и в случае со всеми вакцинами против COVID-19, Департамент предоставит приоритет рассмотрению этой заявки, сохраняя при этом высокие научные стандарты безопасности, эффективности и качества", - говорится в сообщении.



Препарат Spikevax позволят использовать только тогда, когда научный обзор докажет безопасность и пользу вакцины, которые преобладают над рисками. При обзоре учтут результаты клинических исследований и информацию о влиянии COVID-19 на здоровье детей в Канаде.



Это уже вторая вакцина для детей, которую проверяют в ведомстве. В октябре 2021 года такую же заявку подавали по вакцине Pfizer-BioNTech Comirnaty. Сейчас министерство рассматривает это представление.

"Исследования вакцины Moderna Spikevax продолжаются у детей до 6 лет, другие производители также тестируют свои вакцины на детях всех возрастов. Министерство ждет данные для разных возрастных групп, чтобы пересмотреть их в ближайшие месяцы", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, Pfizer подписал договор, который сделает препарат от COVID-19 более доступным для 53% человечества.

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