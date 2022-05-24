Moderna начала исследования вероятной вакцины против оспы обезьян

Об этом сообщает Reuters .

Решение было принято, поскольку заболевание распространяется в США и Европе.

Всемирная организация здравоохранения сообщила 24 мая о 131 подтвержденном случае заболевания после первого сообщения о заражении за пределами стран, где она распространена.

Moderna не ответила на запрос о более подробной информации о вакцине.

Напомним, Бельгия первой в Европе внедрила обязательный карантин для больных обезьяньей оспой.

Министерство здравоохранения считает низкими шансы распространения обезьяньей оспы на территории Украины.