Moderna начала исследования вероятной вакцины против оспы обезьян
Компания Moderna тестирует потенциальные вакцины против оспы обезьян на этапе доклинических испытаний
Об этом сообщает Reuters .
Решение было принято, поскольку заболевание распространяется в США и Европе.
Всемирная организация здравоохранения сообщила 24 мая о 131 подтвержденном случае заболевания после первого сообщения о заражении за пределами стран, где она распространена.
Moderna не ответила на запрос о более подробной информации о вакцине.
- Напомним, Бельгия первой в Европе внедрила обязательный карантин для больных обезьяньей оспой.
- Министерство здравоохранения считает низкими шансы распространения обезьяньей оспы на территории Украины.
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