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Moderna начала исследования вероятной вакцины против оспы обезьян

24 мая, 2022 вторник
17:07
Здоровье Moderna

Компания Moderna тестирует потенциальные вакцины против оспы обезьян на этапе доклинических испытаний

Об этом сообщает Reuters .

Решение было принято, поскольку заболевание распространяется в США и Европе.

Всемирная организация здравоохранения сообщила 24 мая о 131 подтвержденном случае заболевания после первого сообщения о заражении за пределами стран, где она распространена.

Moderna не ответила на запрос о более подробной информации о вакцине.

  • Напомним, Бельгия первой в Европе внедрила обязательный карантин для больных обезьяньей оспой.
  • Министерство здравоохранения считает низкими шансы распространения обезьяньей оспы на территории Украины.

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Медицина
карантин
Обезьяна оспа
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