Moderna начала испытывать вакцину от ВИЧ на людях

Об этом сообщает сайт Moderna.

Принцип действия потенциальной вакцины основан на матричной РНК, как и в случае вакцины против COVID-19 производства компании Moderna. В первой фазе испытаний участвуют 56 добровольцев.

Создатели вакцины будут изучать иммунный ответ препарата и его переносимость. Испытания проводятся совместно с Международной инициативой по вакцине против СПИДа.

В настоящее время в мире проживает 38 миллионов человек с положительным ВИЧ-статусом.