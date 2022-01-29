Moderna начала испытывать вакцину от ВИЧ на людях
Компания Moderna приступила к клиническим испытаниям вакцины от ВИЧ-инфекции на людях.
Об этом сообщает сайт Moderna.
Принцип действия потенциальной вакцины основан на матричной РНК, как и в случае вакцины против COVID-19 производства компании Moderna. В первой фазе испытаний участвуют 56 добровольцев.
Создатели вакцины будут изучать иммунный ответ препарата и его переносимость. Испытания проводятся совместно с Международной инициативой по вакцине против СПИДа.
В настоящее время в мире проживает 38 миллионов человек с положительным ВИЧ-статусом.
- Напомним, 21 декабря управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило первый инъекционный препарат Apretudе для профилактики ВИЧ-инфекции, который можно вводить раз в два месяца вместо ежедневных таблеток.
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