Moderna начала испытывать вакцину от штамма "Омикрон"
Американская компания Moderna заявила, что начала тестирование COVID-вакцины от штамма коронавируса "Омикрон"
Об этом пишет Reuters .
Компания Moderna сообщила, что приступила к испытанию бустерной дозы вакцины от коронавируса, разработанной специально для противодействия штамму Омикрон.
Третья доза увеличивает количество антител, но их становится меньше в течение шести месяцев.
"Однако нейтрализующие антитела оставались обнаружены у всех участников", – отметили в компании.
В испытании вакцины примут участие 600 человек в возрасте от 18 лет, 300 из которых уже вакцинированы двумя дозами Moderna как минимум шесть месяцев назад, а еще столько же сделали уже три прививки.
Бустерную дозу вакцины, направленную на борьбу со штамомом "Омикрон", будут оценивать как третью и четвертую прививку.
- Напомним, ранее Pfizer и BioNTech начали клинические испытания вакцины против штамма "Омикрон".
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