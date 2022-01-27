Moderna начала испытывать вакцину от штамма "Омикрон"

Об этом пишет Reuters .



Компания Moderna сообщила, что приступила к испытанию бустерной дозы вакцины от коронавируса, разработанной специально для противодействия штамму Омикрон.



Третья доза увеличивает количество антител, но их становится меньше в течение шести месяцев.



"Однако нейтрализующие антитела оставались обнаружены у всех участников", – отметили в компании.



В испытании вакцины примут участие 600 человек в возрасте от 18 лет, 300 из которых уже вакцинированы двумя дозами Moderna как минимум шесть месяцев назад, а еще столько же сделали уже три прививки.



Бустерную дозу вакцины, направленную на борьбу со штамомом "Омикрон", будут оценивать как третью и четвертую прививку.

Напомним, ранее Pfizer и BioNTech начали клинические испытания вакцины против штамма "Омикрон".

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