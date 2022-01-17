Moderna: комбинированная вакцина против COVID-19 и гриппа может появиться в 2023 году

Об этом он сказал во время сессии "COVID-19: Что дальше?" в рамках онлайн Всемирного экономического форума, сообщает Укринформ.



"В лучшем случае эта (комбинированная вакцина, – ред.) может появиться уже в 2023 году", - отметил Бансель.



По его словам, таким образом людям не нужно будет делать 2-3 прививки в течение одной зимы.



Бансель добавил, что в 2021 году компания уже доставила 807 млн доз вакцины против коронавируса, а в этом году Moderna рассчитывает на производство еще 2-3 млрд доз вакцин.

Напомним, генеральный директор американской фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла заявил, что вакцина, направленная на штамм "Омикрон", будет готова в марте 2022 года.

Гендиректор Moderna заявил, что людям может понадобиться четвертая прививка против COVID-19.