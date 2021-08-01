Moderna и Pfizer решили поднять цены, - Financial Times
Фармацевтические компании Moderna и Pfizer объявили о повышении цен на свои противокоронавирусные вакцины
Об этом сообщило британское издание Financial Times со ссылкой на контракты о поставках. В публикации отмечается, что вакцины обеих компаний показали свою эффективность по сравнению с вакцинами компаний AstraZeneca и Johnson & Johnson, передает Еспресо.TV .
Pfizer подорожала на 25%. Теперь цена одной дозы на европейском рынке составляет € 19,50 (предыдущая была € 15,5).
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Moderna повысила цену примерно на 10%. В последних контрактах на поставку в ЕС цена вакцины Moderna составляет $ 25,50. В первом закупочном соглашении одна доза стоила около $ 22,60, сообщается в публикации газеты Financial Times.
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