Moderna и Novavax заявили о работе над вакциной, одновременно защищающей от коронавируса и гриппа
В американских фармацевтических компаниях Moderna и Novavax заявили, что разрабатывают вакцину, которая будет защищать одновременно от коронавируса и сезонного гриппа
Об этом сообщает Reuters.
"Нашим приоритетом номер один как компании является выход на рынок ежегодной вакцины против множества респираторных заболеваний, которую мы планируем постоянно адаптировать и обновлять", - сказал главный исполнительный директор Moderna Стефан Бансель.
Также комбинированную вакцину против гриппа и коронавируса разрабатывает Novavax.
На сайте компании указано, что в испытании препарата, которое будет проводиться в Австралии, примут участие 640 здоровых взрослых в возрасте от 50 до 70 лет, которые или раньше переболели коронавирусом, или получили одобренную вакцину против COVID-19 не менее чем за восемь недель до начала исследования.
Участники получат комбинацию вакцины от COVID-19 компании NVX-CoV2373 и вакцины NanoFlu от гриппа, а также бустер.
"Комбинация этих двух вакцин может повысить эффективность системы здравоохранения и обеспечить высокий уровень защиты от COVID-19 и гриппа с помощью единой схемы применения", - сказал президент по исследованиям и разработкам Novavax Грегори Гленн.
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