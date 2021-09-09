Moderna и Novavax заявили о работе над вакциной, одновременно защищающей от коронавируса и гриппа

Об этом сообщает Reuters.

"Нашим приоритетом номер один как компании является выход на рынок ежегодной вакцины против множества респираторных заболеваний, которую мы планируем постоянно адаптировать и обновлять", - сказал главный исполнительный директор Moderna Стефан Бансель.



Также комбинированную вакцину против гриппа и коронавируса разрабатывает Novavax.



На сайте компании указано, что в испытании препарата, которое будет проводиться в Австралии, примут участие 640 здоровых взрослых в возрасте от 50 до 70 лет, которые или раньше переболели коронавирусом, или получили одобренную вакцину против COVID-19 не менее чем за восемь недель до начала исследования.



Участники получат комбинацию вакцины от COVID-19 компании NVX-CoV2373 и вакцины NanoFlu от гриппа, а также бустер.



"Комбинация этих двух вакцин может повысить эффективность системы здравоохранения и обеспечить высокий уровень защиты от COVID-19 и гриппа с помощью единой схемы применения", - сказал президент по исследованиям и разработкам Novavax Грегори Гленн.