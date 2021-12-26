Модели новых беспилотников России оказались игрушками из Китая

На это обратил внимание оппозиционный блоггер из РФ Рустем Адагамов.



"Два "комплекса малоразмерных беспилотных летательных аппаратов для оперативного визуального осмотра" оказались недорогими китайскими игрушками, продаваемыми на AliExpress", - отметил он.



















По словам Адагамова, SMMник компании даже пытался дискутировать с возмущенными комментаторами.



Блогер привел соответствующие скриншоты.











“Вы серьезно? Вы взяли китайский Дельфин с Рептилией и называете своей разработкой? Вы издеваетесь? Вы держите людей за дураков? Интересно, куда пошли деньги за эту разработку? – написал, в частности, один из пользователей.



"Все самолеты похожи друг на друга, а нот всего семь", – ответил ему представитель компании.





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