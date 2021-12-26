Модели новых беспилотников России оказались игрушками из Китая
Российская оружейная компания "Кронштадт", называющая себя "лидером национальной беспилотной индустрии", представила на форуме "Армия-2021" два проекта беспилотников, оказавшихся игрушками китайского производства с AliExpress
На это обратил внимание оппозиционный блоггер из РФ Рустем Адагамов.
"Два "комплекса малоразмерных беспилотных летательных аппаратов для оперативного визуального осмотра" оказались недорогими китайскими игрушками, продаваемыми на AliExpress", - отметил он.
По словам Адагамова, SMMник компании даже пытался дискутировать с возмущенными комментаторами.
Блогер привел соответствующие скриншоты.
“Вы серьезно? Вы взяли китайский Дельфин с Рептилией и называете своей разработкой? Вы издеваетесь? Вы держите людей за дураков? Интересно, куда пошли деньги за эту разработку? – написал, в частности, один из пользователей.
"Все самолеты похожи друг на друга, а нот всего семь", – ответил ему представитель компании.
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