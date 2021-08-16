Модель Playboy родила футболисту "Динамо" сына. Фото

Об этом Вербич сообщил на своей странице в Instagram.



Нападающий "Динамо" Беньямин Вербич впервые стал отцом. Любимая футболиста, модель Playboy Альвина Лалли родила ему сына.



Ребенка назвали Май. Он появился на свет вчера, 15 августа. Мальчик родился весом 3,190 кг. Его рост - 53 см.



Вербич выступает за "Динамо" с 2018 года. Словенец сыграл за киевлян 106 матчей, забил 34 гола и отдал 10 результативных передач.









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