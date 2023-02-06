Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал вечером 6 февраля в эфире национального телемарафона.

"Не принципиально, будет ли это американский F-16, шведский Grippen, французский Mirage или Rafale, или Eurofighter. Принципиально открыть позицию, снять табу и получить первую эскадрилью самолетов. Потом уже будем определяться, учитывая доступность на рынке и обслуживания, на которую именно модель делать основную ставку", – сказал он.

Кулеба добавил, что с точки зрения массовости на рынке и доступности обслуживания базовой моделью для Украины является американский F-16. Однако он необязательно должен стать первым иностранным боевым самолетом, который получит Украина. Важно разблокировать предоставление иностранных боевых самолетов как таковых.

Дмитрий Кулеба убежден, что барьеры партнеров в предоставлении Украине боевых самолетов психологические, и их удастся преодолеть, как в свое время сумели преодолеть препятствия, которые мешали получению Украиной РСЗО HIMARS, ЗРК Patriot и западных танков.

"Украина уже собрала некий танковый зоопарк. Есть решение о предоставлении Leopard, Challenger, Abrams и мы работаем над получением французских танков Leclerc. Здесь главное – открыть позицию", – добавил он.